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Черно море и Локомотив Пловдив направиха драматично равенство

Асен Даскалов
Черно море и Локомотив Пловдив направиха драматично равенство
Черно море и Локомотив Пловдив направиха драматично равенство
снимка: БТА
София,  
07.10.2023 22:28
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 13-ия кръг в Първа лига: 
 
ЦСКА-София - Левски             1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Роналдо дос Сантос 43, 1:1 Джонатан Линдсет 49

Славия - Арда Кърджали          1:0 (1:0)
голмайстор: Тони Тасев 45
червен картон: Станислав Иванов (Арда) 78

Черно море - Локомотив Пловдив  2:2 (1:2) 
голмайстори: 1:0 Даниел Димов 39, 1:2 Евандро 45+1, 45+3, 2:2 Живко Атанасов 90+5
червени картони: Хорхе Сегура (Локомотив) 75, Евандро (Локомотив) 81

неделя: 
Етър - Хебър
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив
Лудогорец - Пирин Благоевград

от петък:
Крумовград - Ботев Враца          1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Даниел Милянович 24

Берое - Локомотив София           0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Даниел Ками 86

    временно класиране:
 1. Локомотив (Пловдив) 13   9   3   1   27:12   30 точки
 2. Черно море          13   8   5   0   23:10   29   
 3. ЦСКА-София          12   7   4   1   17:7    25
 4. Левски              12   7   2   3   21:9    23
 5. Арда                11   7   1   3   21:8    22
 6. Лудогорец           10   6   2   2   26:8    20 
 7. ЦСКА 1948           10   5   3   2   12:7    18 
 8. Крумовград          13   5   2   6   13:18   17
 9. Берое               13   4   2   7   11:20   14
10. Хебър               12   3   4   5   10:13   13
11. Локомотив (София)   13   4   1   8   10:23   13
12. Ботев (Пловдив)     12   3   3   6   15:17   12
13. Пирин               12   3   2   7    7:15   11 
14. Ботев (Враца)       13   3   1   9    6:22   10
15. Славия              12   2   2   8    7:23    8
16. Етър                11   1   1   9    7:21    4

/ИК/

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