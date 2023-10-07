Черно море и Локомотив Пловдив направиха драматично равенство

Изказване на треньора на Черно море Илиан Илиев след срещата от 13-ия кръг на efbet Лигата между варненския тим и Локомотив Пловдив, завършила 2:2. Илиан Илиев (треньор на Черно море) – „Да говорим други неща – само ще си губим времето. Трябва да го