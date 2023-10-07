Черно море и Локомотив Пловдив направиха драматично равенство

Първенство на България по футбол, мачове от 13-ия кръг в Първа лига:
ЦСКА-София - Левски 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Роналдо дос Сантос 43, 1:1 Джонатан Линдсет 49
Славия - Арда Кърджали 1:0 (1:0)
голмайстор: Тони Тасев 45
червен картон: Станислав Иванов (Арда) 78
Черно море - Локомотив Пловдив 2:2 (1:2)
голмайстори: 1:0 Даниел Димов 39, 1:2 Евандро 45+1, 45+3, 2:2 Живко Атанасов 90+5
червени картони: Хорхе Сегура (Локомотив) 75, Евандро (Локомотив) 81
неделя:
Етър - Хебър
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив
Лудогорец - Пирин Благоевград
от петък:
Крумовград - Ботев Враца 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Даниел Милянович 24
Берое - Локомотив София 0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Даниел Ками 86
временно класиране:
1. Локомотив (Пловдив) 13 9 3 1 27:12 30 точки
2. Черно море 13 8 5 0 23:10 29
3. ЦСКА-София 12 7 4 1 17:7 25
4. Левски 12 7 2 3 21:9 23
5. Арда 11 7 1 3 21:8 22
6. Лудогорец 10 6 2 2 26:8 20
7. ЦСКА 1948 10 5 3 2 12:7 18
8. Крумовград 13 5 2 6 13:18 17
9. Берое 13 4 2 7 11:20 14
10. Хебър 12 3 4 5 10:13 13
11. Локомотив (София) 13 4 1 8 10:23 13
12. Ботев (Пловдив) 12 3 3 6 15:17 12
13. Пирин 12 3 2 7 7:15 11
14. Ботев (Враца) 13 3 1 9 6:22 10
15. Славия 12 2 2 8 7:23 8
16. Етър 11 1 1 9 7:21 4
/ИК/