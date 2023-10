Българска победа в Balkan Offroad Rallye 2023

Мурат Капаноглу и Александър Трендафилов (Can Am) са победители в класа на SSV-бъгитата в тазгодишното издание на международния офроуд маратон Balkan Offroad Rallye 2023. Българският екипаж се представи повече от отлично при дебюта си в надпреварата, като с постоянно темпо успя да вземе титлата.

Последният състезателен ден на надпреварата предложи над 180-километров специален етап из долините и полетата в региона на град Алба Юлия в сърцето на Румъния. Отсечките бяха много бързи и технични, като този път не заваля дъжд, който да направи терена доста тежък.

Капаноглу и Трендафилов финишираха последната отсечка с четвърто време, а основните им опоненти Далиус Олехнависиус и Ромуалдас Карузис от Латвия (Can Am) завършиха втори, с около 4 минути и половина преднина, но това не бе достатъчно да изместят българите от върха. Етапната победа взе още един латвийски екипаж - този на Томас Залескас и Аидас Бубинас (Can Am), което им позволи да завършат на трето място в генералното класиране.

Другият български екипаж в класа Димитър Чолаков и Стоян Стоянов (Can Am) направи много добро представяне в последния ден, като даде шесто време. Резултатът позволи на бургаския тим да влезе в топ 10 на надпреварата.

В класа на автомобилите, чешкият ветеран Мирослав Заплетал (Ford F-150) не даде шанс на конкуренцията като взе и последната етапна победа. Така Заплетал дебютира в Balkan Offroad Rallye изключително зрелищно, като победи с огромна преднина пред опонентите си. Втори се класира белгиецът Винсент Вронинкс с "Нисан" от Белгия, а челната тройка допълни германецът Франк Стенски с "Мерцедес".

При мотоциклетистите Кжищоф Ярмуз (КТМ) от Полша взе и последния етап, макар да си бе осигурил титлата още преди това. Той затвърди водачеството си с най-добро време за деня и е с над половин час преднина. В класа на ATV-тата полякът Иренеуж Остафин (Polaris) успя да си върне лидерството пред сънародника Марцин Вилколек и се поздрави с победата в маратона.

В тежката трофи офроуд надпреварата Balkan Extreme очаквано Хардо Мере от Естония грабна титлата, а балтийската страна окупира подиума с второто и третото място съответно на Тарво Класимае и Райнер Руутли.

Balkan Offroad Rallye 2023 вече е в историята, но офроуд доайенът и главен организатор на надпреварата Александър Ковачев вече усилено работи по сезон 2024 на офроуд сериите RBI. На ход е четвъртото издание на Fenix Rally в Тунис, което ще се проведе през първата половина на април. След това в края на юни ще бъде юбилейното 30-о издание на най-старото и най-голямо офроуд рали в Европа – Breslau в Полша.