Борусия Мьонхенгладбах и Майнц завършиха наравно в първи мач от седмия кръг в Бундеслигата

Борусия Мьонхенгладбах и Майнц завършиха 2:2 в първи мач от 7-ия кръг на Бундеслигата.

Гладбах поведе в 22-а минута с гол на Флориан Нойхаус, но две по-късно гостите изравниха чрез Браян Груда.

В 75-а минута Майнц направи пълен обрат след попадение на Аймен Баркок, а точката за Борусия донесе Джо Скали две минути преди края.

Гладбах заема 12-о място в таблицата с 6 точки, докато Майнц е предпоследен с две точки в актива си.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 7-ия кръг на Бундеслигата: Борусия Мьонхенгладбах - Майнц 05 - 2:2 днес играят: Борусия Дортмунд - Унион Берлин РБ Лайпциг - Бохум Аугсбург - Дармщад Щутгарт - Волфсбург Вердер Бремен - Хофенхайм в неделя: Байер Леверкузен - Кьолн Байерн Мюнхен - Фрайбург Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм временно класиране: 1. Байер Леверкузен 6 5 1 0 20:6 16 точки 2. Щутгарт 6 5 0 1 19:7 15 3. Байерн Мюнхен 6 4 2 0 20:6 14 4. Борусия Дортмунд 6 4 2 0 12:6 14 5. РБ Лайпциг 6 4 1 1 16:6 13 6. Хофенхайм 6 4 0 2 13:9 12 7. Волфсбург 6 4 0 2 9:6 12 8. Фрайбруг 6 3 1 2 7:10 10 9. Айнтрахт Франкфурт 6 1 4 1 4:5 7 10. Хайденхайм 6 2 1 3 10:13 7 11. Унион Берлин 6 2 0 4 9:10 6 12. Борусия Мьонхенгл 7 1 3 3 13:16 6 13. Вердер Бремен 5 2 0 3 8:10 6 14. Аугсбург 6 1 2 3 9:15 5 15. Дармщадт 6 1 1 4 10:18 4 16. Бохум 6 0 3 3 5:19 3 17. Майнц 05 7 0 2 5 6:19 2 18. Кьолн 6 0 1 5 4:11 1