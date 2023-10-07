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Борусия Мьонхенгладбах и Майнц завършиха наравно в първи мач от седмия кръг в Бундеслигата

Мирослав Димитров
Борусия Мьонхенгладбах и Майнц завършиха наравно в първи мач от седмия кръг в Бундеслигата
Борусия Мьонхенгладбах и Майнц завършиха наравно в първи мач от седмия кръг в Бундеслигата
снимка: АП
Берлин,  
07.10.2023 08:29
 (БТА)

Борусия Мьонхенгладбах и Майнц завършиха 2:2 в първи мач от 7-ия кръг на Бундеслигата.

Гладбах поведе в 22-а минута с гол на Флориан Нойхаус, но две по-късно гостите изравниха чрез Браян Груда.

В 75-а минута Майнц направи пълен обрат след попадение на Аймен Баркок, а точката за Борусия донесе Джо Скали две минути преди края.

Гладбах заема 12-о място в таблицата с 6 точки, докато Майнц е предпоследен с две точки в актива си.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 7-ия кръг на Бундеслигата: 


Борусия Мьонхенгладбах - Майнц 05 - 2:2

днес играят:
Борусия Дортмунд - Унион Берлин
РБ Лайпциг - Бохум
Аугсбург - Дармщад
Щутгарт - Волфсбург
Вердер Бремен - Хофенхайм

в неделя:
Байер Леверкузен - Кьолн
Байерн Мюнхен - Фрайбург
Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм

временно класиране:
 1. Байер Леверкузен    6    5  1   0  20:6   16 точки
 2. Щутгарт             6    5  0   1  19:7   15 
 3. Байерн Мюнхен       6    4  2   0  20:6   14
 4. Борусия Дортмунд    6    4  2   0  12:6   14 
 5. РБ Лайпциг          6    4  1   1  16:6   13
 6. Хофенхайм           6    4  0   2  13:9   12 
 7. Волфсбург           6    4  0   2   9:6   12 
 8. Фрайбруг            6    3  1   2   7:10  10
 9. Айнтрахт Франкфурт  6    1  4   1   4:5   7
10. Хайденхайм          6    2  1   3  10:13  7
11. Унион Берлин        6    2  0   4   9:10  6   
12. Борусия Мьонхенгл   7    1  3   3  13:16  6
13. Вердер Бремен       5    2  0   3   8:10  6
14. Аугсбург            6    1  2   3   9:15  5
15. Дармщадт            6    1  1   4  10:18  4
16. Бохум               6    0  3   3   5:19  3
17. Майнц 05            7    0  2   5   6:19  2
18. Кьолн               6    0  1   5   4:11  1

/МД/

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