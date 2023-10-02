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ЦСКА-София победи лидера в efbet Лига Локомотив Пловдив и се доближи на пет точки от върха в класирането

Георги Крумов
ЦСКА-София победи лидера в efbet Лига Локомотив Пловдив и се доближи на пет точки от върха в класирането
ЦСКА-София победи лидера в efbet Лига Локомотив Пловдив и се доближи на пет точки от върха в класирането
ЦСКА-София нанесе първа загуба на Локомотив Пловдив
Пловдив,  
02.10.2023 22:03
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 12-ия кръг на efbet Лига:

Хебър (Пазарджик) - Крумовград - 0:0

Пирин (Благоевград) - Славия - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Сибири Кейта 13, 1:1 Андрей Йорданов 81

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА-София - 0:2
голмайстори: 0:1 Майкъл Естрада 20, 0:2 Дюкенс Назон 39
пропусната дузпа: Дюкенс Назон 45 (ЦСКА-София)

от неделя:
Левски - Лудогорец (Разград)    - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Руан Секо 25

Локомотив 1929 (София) - Черно море (Варна) - 0:0

Арда (Кърджали) - Етър (Велико Търново) - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Преслав Боруков 7, 2:0 Станислав Иванов 58, 3:0 Преслав Боруков 68

от събота:
Ботев (Пловдив) - Берое (Стара Загора) - 4:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Антоан Бароан 35, 2:0 Антоан Бароан 47, 3:0 Антоан Бароан 70-дузна, 3:1 Джани Тума 85, 4:1 Ивелин Попов 87
червен картон: Хуан Пабло Лунгарцо (Берое) 68

Ботев (Враца) - ЦСКА 1948 - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Браян Переа 17-дузпа, 1:1 Ивайло Чочев 35-дузпа, 1:2 Ивайло Чочев 90+2

    Временно класиране
 1. Локомотив (Пловдив) 12   9   2   1   25:10   29 точки
 2. Черно море          12   8   4   0   21:8    28
 3. ЦСКА-София          11   7   3   1   16:6    24
 4. Арда                10   7   1   2   21:7    22
 5. Левски              11   7   1   3   20:8    22
 6. Лудогорец           10   6   2   2   26:8    20 
 7. ЦСКА 1948           10   5   3   2   12:7    18 
 8. Берое               12   4   2   6   11:19   14
 9. Крумовград          12   4   2   6   12:18   14
10. Хебър               12   3   4   5   10:13   13
11. Ботев (Пловдив)     12   3   3   6   15:17   12
13. Пирин               12   3   2   7    7:15   11
12. Локомотив (София)   12   3   1   8    9:23   10
14. Ботев (Враца)       12   3   1   8    6:21   10
15. Славия              11   1   2   8    6:23    5
16. Етър                11   1   1   9    7:21    4

/ГК/

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