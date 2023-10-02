ЦСКА-София победи лидера в efbet Лига Локомотив Пловдив и се доближи на пет точки от върха в класирането

Първенство на България по футбол, мачове от 12-ия кръг на efbet Лига: Хебър (Пазарджик) - Крумовград - 0:0 Пирин (Благоевград) - Славия - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Сибири Кейта 13, 1:1 Андрей Йорданов 81 Локомотив (Пловдив) - ЦСКА-София - 0:2 голмайстори: 0:1 Майкъл Естрада 20, 0:2 Дюкенс Назон 39 пропусната дузпа: Дюкенс Назон 45 (ЦСКА-София) от неделя: Левски - Лудогорец (Разград) - 0:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Руан Секо 25 Локомотив 1929 (София) - Черно море (Варна) - 0:0 Арда (Кърджали) - Етър (Велико Търново) - 3:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Преслав Боруков 7, 2:0 Станислав Иванов 58, 3:0 Преслав Боруков 68 от събота: Ботев (Пловдив) - Берое (Стара Загора) - 4:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Антоан Бароан 35, 2:0 Антоан Бароан 47, 3:0 Антоан Бароан 70-дузна, 3:1 Джани Тума 85, 4:1 Ивелин Попов 87 червен картон: Хуан Пабло Лунгарцо (Берое) 68 Ботев (Враца) - ЦСКА 1948 - 1:2 (1:1) голмайстори: 1:0 Браян Переа 17-дузпа, 1:1 Ивайло Чочев 35-дузпа, 1:2 Ивайло Чочев 90+2 Временно класиране 1. Локомотив (Пловдив) 12 9 2 1 25:10 29 точки 2. Черно море 12 8 4 0 21:8 28 3. ЦСКА-София 11 7 3 1 16:6 24 4. Арда 10 7 1 2 21:7 22 5. Левски 11 7 1 3 20:8 22 6. Лудогорец 10 6 2 2 26:8 20 7. ЦСКА 1948 10 5 3 2 12:7 18 8. Берое 12 4 2 6 11:19 14 9. Крумовград 12 4 2 6 12:18 14 10. Хебър 12 3 4 5 10:13 13 11. Ботев (Пловдив) 12 3 3 6 15:17 12 13. Пирин 12 3 2 7 7:15 11 12. Локомотив (София) 12 3 1 8 9:23 10 14. Ботев (Враца) 12 3 1 8 6:21 10 15. Славия 11 1 2 8 6:23 5 16. Етър 11 1 1 9 7:21 4