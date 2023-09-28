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ЦСКА-София постигна домакински успех срещу Локомотив София в Първа лига

Асен Даскалов
ЦСКА-София постигна домакински успех срещу Локомотив София в Първа лига
ЦСКА-София постигна домакински успех срещу Локомотив София в Първа лига
снимка: БТА
София,  
28.09.2023 22:24
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 11-ия кръг в efbet Лига:

Етър (В. Търново) - Пирин (Благоевград)     0:2 (0:2)
Голмайстори: 0:1 Борис Тютюков 8, 0:2 Борис Тютюков 45+1
червен картон: Валери Христов (Етър) - 60-а минута

Крумовград - Арда (Кърджали)                1:3 (0:3)
Голмайстори: 0:1 Джелал Хюсеинов 4, 0:2 Преслав Боруков 17, 0:3 Умар Сако 30, 1:3 Салсо Рапосо 62

ЦСКА-София - Локомотив (София)              2:0 (2:0)     
голмайстори: 2:0 Майкъл Естрада 40, 45           

от сряда:
Хебър (Пазарджик) - Ботев (Враца)       1:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Олексий Збун 44, 1:1 Бубакар Траоре 67

Славия - Левски                         0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Роналдо 34, 0:2 Уелтън 54
червен картон: Асими Фадига (Левски) 23

Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив)   1:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Бърнард Текпетей 10, 1:1 Петър Андреев 85

от вторник:
Берое (Стара Загора) - ЦСКА 1948       0:0
 
Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)   1:0 (1:0)
Голмайстор: Атанас Илиев 19

    Класиране:
1. Локомотив (Пловдив) 11   9   2   0   25:8    29
2. Черно море          11   8   3   0   21:8    27
3. Левски              10   7   1   2   20:7    22
4. ЦСКА-София          10   6   3   1   14:6    21
5. Арда                 9   6   1   2   18:7    19
6. Лудогорец            9   5   2   2   25:8    17 
7. ЦСКА 1948            9   4   3   2   10:6    15 
8. Берое               11   4   2   5   10:15   14
9. Крумовград          11   4   1   6   12:18   13
10. Хебър              11   3   3   5   10:13   12
11. Пирин              11   3   1   7   6:14    10
12. Ботев (Враца)      11   3   1   7   5:19    10
13. Локомотив (София)  11   3   0   8   9:23    9
14. Ботев (Пловдив)    11   2   3   6   12:15   9
15. Славия             10   1   1   8   5:22    4
16. Етър               10   1   1   8   7:18    4

/АВ/

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