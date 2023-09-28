ЦСКА-София постигна домакински успех срещу Локомотив София в Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от 11-ия кръг в efbet Лига: Етър (В. Търново) - Пирин (Благоевград) 0:2 (0:2) Голмайстори: 0:1 Борис Тютюков 8, 0:2 Борис Тютюков 45+1 червен картон: Валери Христов (Етър) - 60-а минута Крумовград - Арда (Кърджали) 1:3 (0:3) Голмайстори: 0:1 Джелал Хюсеинов 4, 0:2 Преслав Боруков 17, 0:3 Умар Сако 30, 1:3 Салсо Рапосо 62 ЦСКА-София - Локомотив (София) 2:0 (2:0) голмайстори: 2:0 Майкъл Естрада 40, 45 от сряда: Хебър (Пазарджик) - Ботев (Враца) 1:1 (1:0) Голмайстори: 1:0 Олексий Збун 44, 1:1 Бубакар Траоре 67 Славия - Левски 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Роналдо 34, 0:2 Уелтън 54 червен картон: Асими Фадига (Левски) 23 Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) 1:1 (1:0) Голмайстори: 1:0 Бърнард Текпетей 10, 1:1 Петър Андреев 85 от вторник: Берое (Стара Загора) - ЦСКА 1948 0:0 Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив) 1:0 (1:0) Голмайстор: Атанас Илиев 19 Класиране: 1. Локомотив (Пловдив) 11 9 2 0 25:8 29 2. Черно море 11 8 3 0 21:8 27 3. Левски 10 7 1 2 20:7 22 4. ЦСКА-София 10 6 3 1 14:6 21 5. Арда 9 6 1 2 18:7 19 6. Лудогорец 9 5 2 2 25:8 17 7. ЦСКА 1948 9 4 3 2 10:6 15 8. Берое 11 4 2 5 10:15 14 9. Крумовград 11 4 1 6 12:18 13 10. Хебър 11 3 3 5 10:13 12 11. Пирин 11 3 1 7 6:14 10 12. Ботев (Враца) 11 3 1 7 5:19 10 13. Локомотив (София) 11 3 0 8 9:23 9 14. Ботев (Пловдив) 11 2 3 6 12:15 9 15. Славия 10 1 1 8 5:22 4 16. Етър 10 1 1 8 7:18 4