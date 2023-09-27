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Лидерът в Първа лига Локомотив (Пловдив) си тръгна непобеден и от визитата си в Разград

Атанас Василев
Лидерът в Първа лига Локомотив (Пловдив) си тръгна непобеден и от визитата си в Разград
Лидерът в Първа лига Локомотив (Пловдив) си тръгна непобеден и от визитата си в Разград
снимка: БТА
София,  
27.09.2023 22:31
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 11-ия кръг в efbet Лига:
Хебър (Пазарджик) - Ботев (Враца)       1:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Олексий Збун 44, 1:1 Бубакар Траоре 67

Славия - Левски                         0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Роналдо 34, 0:2 Уелтън 54
червен картон: Асими Фадига (Левски) 23

Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив)   1:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Бърнард Текпетей 10, 1:1 Петър Андреев 85

в четвъртък:
Етър (В. Търново) - Пирин (Благоевград)
Крумовград - Арда (Кърджали)
ЦСКА-София - Локомотив (София)

от вторник:
Берое (Стара Загора) - ЦСКА 1948       0:0
 
Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)   1:0 (1:0)
Голмайстор: Атанас Илиев 19

    Класиране:
1. Локомотив (Пловдив) 11   9   2   0   25:8    29
2. Черно море          11   8   3   0   21:8    27
3. Левски              10   7   1   2   20:7    22
4. ЦСКА-София           9   5   3   1   12:6    18
5. Лудогорец            9   5   2   2   25:8    17
6. Арда                 8   5   1   2   15:6    16
7. ЦСКА 1948            9   4   3   2   10:6    15 
8. Берое               11   4   2   5   10:15   14
9. Крумовград          10   4   1   5   11:15   13
10. Хебър              11   3   3   5   10:13   12
11. Ботев (Враца)      11   3   1   7   5:19    10
12. Локомотив (София)  10   3   0   7   9:21    9
13. Ботев (Пловдив)    11   2   3   6   12:15   9
14. Пирин              10   2   1   7   4:14    7
15. Славия             10   1   1   8   5:22    4
16. Етър                9   1   1   7   7:16    4

/АВ/

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