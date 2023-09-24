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Младият съдия Денислав Сталев от Пловдив получи най-интересния мач от кръга във Втора лига Добруджа (Добрич) – Спартак (Варна)

Атанас Василев
Младият съдия Денислав Сталев от Пловдив получи най-интересния мач от кръга във Втора лига Добруджа (Добрич) – Спартак (Варна)
Младият съдия Денислав Сталев от Пловдив получи най-интересния мач от кръга във Втора лига Добруджа (Добрич) – Спартак (Варна)
София,  
24.09.2023 14:29
 (БТА)

Първенство на България по футбол, съдийски назначения 11-ти кръг Втора лига
26 септември 2023 г., вторник, 14:15 ч.
Дунав Русе - ФК Марек 1915 (Дупница)
ГС:    Стефан Атанасов Гурков    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Йосиф Петров Ронков     
 
27 септември 2023 г., сряда, 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ОФК Беласица (Петрич)
ГС:    Георги Иванов Иванов    АС1:    Иван Стоянов Копчев    АС2:    Цветан Гошов Горанов
4-ТИ:    Георги Петров Стоянов                
СН:    Стефан Спасов Иванов     
 
27 септември 2023 г., сряда, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ЦСКА 1948 II
ГС:    Кристиян Младенов Тодоров    АС1:    Живко Руменов Петров    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ:    Владимир Николаев Кирилов                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
27 септември 2023 г., сряда, 18:00 ч.
Монтана 1921 - ОФК Бдин (Видин)
ГС:    Александър Емилов Вангелов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Венелин Павлов Иванов
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                
СН:    Иво Величков Боев     
 
27 септември 2023 г., сряда, 18:30 ч.
ФК Черноморец Балчик - Черноморец 1919 (Бургас)
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
28 септември 2023 г., четвъртък, 17:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Марица (Пловдив)
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
28 септември 2023 г., четвъртък, 17:00 ч.
ПФК Лудогорец II (Разград) - Спортист (Своге)
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Теодор Пешев Петров    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
28 септември 2023 г., четвъртък, 17:00 ч.
ПФК Добруджа (Добрич) - Спартак 1918 (Варна)
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Желязко Димитров Пилатов    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев                
СН:    Живко Герганов Недялков     
 
29 септември 2023 г., петък, 19:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ОФК Янтра 2019
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Иво Димитров Исаев                
СН:    Тихомир Димитров Костовски     
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

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Към 14:45 на 24.09.2023 Новините от днес

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