Младият съдия Денислав Сталев от Пловдив получи най-интересния мач от кръга във Втора лига Добруджа (Добрич) – Спартак (Варна)

site.btaМладият съдия Денислав Сталев от Пловдив получи най-интересния мач от кръга във Втора лига Добруджа (Добрич) – Спартак (Варна)
Първенство на България по футбол, съдийски назначения 11-ти кръг Втора лига
26 септември 2023 г., вторник, 14:15 ч.
Дунав Русе - ФК Марек 1915 (Дупница)
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Йосиф Петров Ронков
27 септември 2023 г., сряда, 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ОФК Беласица (Петрич)
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
СН: Стефан Спасов Иванов
27 септември 2023 г., сряда, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ЦСКА 1948 II
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Веселин Мишев Добриянов
27 септември 2023 г., сряда, 18:00 ч.
Монтана 1921 - ОФК Бдин (Видин)
ГС: Александър Емилов Вангелов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Иво Величков Боев
27 септември 2023 г., сряда, 18:30 ч.
ФК Черноморец Балчик - Черноморец 1919 (Бургас)
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Борис Димитров Борисов
28 септември 2023 г., четвъртък, 17:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Марица (Пловдив)
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
28 септември 2023 г., четвъртък, 17:00 ч.
ПФК Лудогорец II (Разград) - Спортист (Своге)
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Радослав Тодоров Станев
28 септември 2023 г., четвъртък, 17:00 ч.
ПФК Добруджа (Добрич) - Спартак 1918 (Варна)
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Живко Герганов Недялков
29 септември 2023 г., петък, 19:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ОФК Янтра 2019
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Иво Димитров Исаев
СН: Тихомир Димитров Костовски
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/АВ/
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