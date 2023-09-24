Младият съдия Денислав Сталев от Пловдив получи най-интересния мач от кръга във Втора лига Добруджа (Добрич) – Спартак (Варна)

Първенство на България по футбол, съдийски назначения 11-ти кръг Втора лига

26 септември 2023 г., вторник, 14:15 ч.

Дунав Русе - ФК Марек 1915 (Дупница)

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Владимир Здравков Хубенов

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Йосиф Петров Ронков



27 септември 2023 г., сряда, 17:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ОФК Беласица (Петрич)

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

СН: Стефан Спасов Иванов



27 септември 2023 г., сряда, 17:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ЦСКА 1948 II

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Веселин Мишев Добриянов



27 септември 2023 г., сряда, 18:00 ч.

Монтана 1921 - ОФК Бдин (Видин)

ГС: Александър Емилов Вангелов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Венелин Павлов Иванов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Иво Величков Боев



27 септември 2023 г., сряда, 18:30 ч.

ФК Черноморец Балчик - Черноморец 1919 (Бургас)

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Борис Димитров Борисов



28 септември 2023 г., четвъртък, 17:00 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Марица (Пловдив)

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Костадин Ангелов Гергинов



28 септември 2023 г., четвъртък, 17:00 ч.

ПФК Лудогорец II (Разград) - Спортист (Своге)

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Радослав Тодоров Станев



28 септември 2023 г., четвъртък, 17:00 ч.

ПФК Добруджа (Добрич) - Спартак 1918 (Варна)

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Живко Герганов Недялков



29 септември 2023 г., петък, 19:30 ч.

ФК Литекс Ловеч - ОФК Янтра 2019

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Иво Димитров Исаев

СН: Тихомир Димитров Костовски

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.