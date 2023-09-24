Никола Попов ще свири дербито между Лудогорец и Локомотив Пловдив, Валентин Железов поема най-старото столично дерби

Съдийски назначения за мачовете от 11-ия кръг в efbet Лига:

26 септември 2023 година, вторник, 17:00 часа:

ПФК Берое Стара Загора - ФК ЦСКА 1948

ГС: Мартин Живков Великов

АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ти: Красен Иванов Георгиев

ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Константин Делов Писков



26 септември 2023 година, вторник, 19:30 часа:

ПФК Черно море - ПФК Ботев Пловдив

ГС: Георги Милков Гинчев

АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ти: Димитър Димитров Димитров

ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Георги Генов Нарлев



27 септември 2023 година, сряда, 15:30 часа:

ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца

ГС: Петър Георгиев Кузев

АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ти: Ивайло Красимиров Ненков

ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Николай Йорданов Колев



27 септември 2023 година, сряда, 18:00 часа:

ПФК Славия 1913 - ПФК Левски

ГС: Валентин Станчев Железов

АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ти: Станимир Лозанов Тренчев

ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Йордан Веселинов Гулев



27 септември 2023 година, сряда, 20:30 часа:

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив Пловдив 1926

ГС: Никола Антонов Попов

АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ти: Васил Петров Минев

ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Николай Тодоров Петров



28 септември 2023 година, четвъртък, 15:30 часа:

ФК Етър Велико Търново - ОФК Пирин Благоевград

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ти: Мустафа Севди Шефкет

ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Ахмед Яшар Ахмед



28 септември 2023 година, четвъртък, 18:00 часа:

ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Станимир Лозанов Тренчев

АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ти: Венцислав Георгиев Митрев

ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Александър Костадинов Костадинов



28 септември 2023 г., четвъртък, 20:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - ФК Локомотив 1929 София

ГС: Кристиян Николов Колев

АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ти: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Иван Захариев Вълчев



Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.