Никола Попов ще свири дербито между Лудогорец и Локомотив Пловдив, Валентин Железов поема най-старото столично дерби

site.btaНикола Попов ще свири дербито между Лудогорец и Локомотив Пловдив, Валентин Железов поема най-старото столично дерби
Съдийски назначения за мачовете от 11-ия кръг в efbet Лига:
26 септември 2023 година, вторник, 17:00 часа:
ПФК Берое Стара Загора - ФК ЦСКА 1948
ГС: Мартин Живков Великов
АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ти: Красен Иванов Георгиев
ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Константин Делов Писков
26 септември 2023 година, вторник, 19:30 часа:
ПФК Черно море - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ти: Димитър Димитров Димитров
ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Георги Генов Нарлев
27 септември 2023 година, сряда, 15:30 часа:
ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца
ГС: Петър Георгиев Кузев
АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ти: Ивайло Красимиров Ненков
ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Николай Йорданов Колев
27 септември 2023 година, сряда, 18:00 часа:
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Станимир Лозанов Тренчев
ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Йордан Веселинов Гулев
27 септември 2023 година, сряда, 20:30 часа:
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ти: Васил Петров Минев
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Николай Тодоров Петров
28 септември 2023 година, четвъртък, 15:30 часа:
ФК Етър Велико Търново - ОФК Пирин Благоевград
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ти: Мустафа Севди Шефкет
ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
28 септември 2023 година, четвъртък, 18:00 часа:
ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Александър Костадинов Костадинов
28 септември 2023 г., четвъртък, 20:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Локомотив 1929 София
ГС: Кристиян Николов Колев
АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ти: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Иван Захариев Вълчев
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/ГК/
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