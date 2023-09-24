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Никола Попов ще свири дербито между Лудогорец и Локомотив Пловдив, Валентин Железов поема най-старото столично дерби

Георги Крумов
Никола Попов ще свири дербито между Лудогорец и Локомотив Пловдив, Валентин Железов поема най-старото столично дерби
Никола Попов ще свири дербито между Лудогорец и Локомотив Пловдив, Валентин Железов поема най-старото столично дерби
Никола Попов (в средата) ще свири мача между шампиона Лудогорец и лидера в класирането Локомотив Пловдив / снимка: БТА
София,  
24.09.2023 14:22
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от 11-ия кръг в efbet Лига:

26 септември 2023 година, вторник, 17:00 часа:
ПФК Берое Стара Загора - ФК ЦСКА 1948
ГС: Мартин Живков Великов    
АС1: Красимир Атанасов Атанасов    АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ти: Красен Иванов Георгиев    
ВАР: Драгомир Димитров Драганов    АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Константин Делов Писков     
 
26 септември 2023 година, вторник, 19:30 часа:
ПФК Черно море - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Георги Милков Гинчев    
АС1: Красимир Владимиров Миланов    АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ти: Димитър Димитров Димитров    
ВАР: Георги Юлиянов Иванов    АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Георги Генов Нарлев     
 
27 септември 2023 година, сряда, 15:30 часа:
ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца
ГС: Петър Георгиев Кузев    
АС1: Даниел Милков Ников    АС2: Никифор Деянов Велков
4-ти: Ивайло Красимиров Ненков    
ВАР: Ивелин Венциславов Занев    АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Николай Йорданов Колев     
 
27 септември 2023 година, сряда, 18:00 часа:
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС: Валентин Станчев Железов    
АС1: Станимир Илков Илков    АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Станимир Лозанов Тренчев    
ВАР: Ивайло Иванов Стоянов    АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Йордан Веселинов Гулев     
 
27 септември 2023 година, сряда, 20:30 часа:
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Никола Антонов Попов    
АС1: Павлин Цветанов Михайлов    АС2: Димитър Русенов Русев
4-ти: Васил Петров Минев    
ВАР: Волен Валентинов Чинков    АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Николай Тодоров Петров     
 
28 септември 2023 година, четвъртък, 15:30 часа:
ФК Етър Велико Търново - ОФК Пирин Благоевград
ГС: Георги Николов Кабаков    
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов    АС2: Диян Христов Вълков
4-ти: Мустафа Севди Шефкет    
ВАР: Владимир Вълков Вълков    АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Ахмед Яшар Ахмед     
 
28 септември 2023 година, четвъртък, 18:00 часа:
ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Станимир Лозанов Тренчев    
АС1: Йордан Петров Петров    АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев    
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Александър Костадинов Костадинов     
 
28 септември 2023 г., четвъртък, 20:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Локомотив 1929 София
ГС: Кристиян Николов Колев    
АС1: Петър Велизаров Митрев    АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ти: Иво Венциславов Андреев    ВАР: Георги Милков Гинчев    АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Иван Захариев Вълчев     
 
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/ГК/

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Към 14:44 на 24.09.2023 Новините от днес

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