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Левски се наложи минимално срещу Етър в Първа лига

Асен Даскалов
Левски се наложи минимално срещу Етър в Първа лига
Левски се наложи минимално срещу Етър в Първа лига
снимка: БТА
София,  
23.09.2023 22:02
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг в efbet Лига:
Арда (Кърджали) - Хебър 1918 (Пазарджик)    3:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Тонислав Йорданов 18, 1:1 Георги Николов 70, 2:1 Преслав Боруков 76, 3:1 Христо Митев 85

Локомотив (Пловдив) - Славия (София)         2:0 (0:0)
голмайстори: 2:0 Алфа Конте 69, 73 
 
Левски (София) - Етър (Велико Търново)       1:0 (0:0) 
голмайстори:  1:0 Асен Митков 82

от петък:
Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора)      1:0 (0:0)
Голмайстор: Даниел Генов 56

ЦСКА 1948 (София) - Черно море (Варна)    1:1 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 45+2, 1:1 Видар Кяртансон 73

Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София              1:2 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Джонатан Линдсет 21, 0:2 Дюкенс Назон 66-дузпа, 1:2 Константинос Балоянис 79

В неделя:
Пирин (Благоевград) - Крумовград
Локомотив София - Лудогорец (Разград)

КЛАСИРАНЕ
1. Локомотив (Пловдив) 10   9   1   0   24:7    28
2. Черно море          10   7   3   0   20:8    24
3. Левски               9   6   1   2   18:7    19
4. ЦСКА-София           9   5   3   1   12:6    18
5. Арда                 8   5   1   2   15:6    16
6. ЦСКА 1948            8   4   2   2   10:6    14
7. Берое               10   4   1   5   10:15   13
8. Лудогорец            7   4   1   2   21:6    13
9. Крумовград           9   4   1   4   11:14   13
10. Хебър              10   3   2   5   9:12    11
11. Ботев (Пловдив)    10   2   3   5   12:14   9
12. Локомотив (София)   9   3   0   6   8:18    9
13. Ботев (Враца)      10   3   0   7   4:18    9
14. Славия              9   1   1   7   5:20    4
15. Етър                9   1   1   7   7:16    4
16. Пирин               9   1   1   7   3:14    4

/АВ/

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