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ЦСКА-София излезе на 3-о място в Първа лига след успех в Пловдив

Атанас Василев
ЦСКА-София излезе на 3-о място в Първа лига след успех в Пловдив
ЦСКА-София излезе на 3-о място в Първа лига след успех в Пловдив
снимка: БТА
Пловдив,  
22.09.2023 22:10
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг в efbet Лига:
Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора)      1:0 (0:0)
Голмайстор: Даниел Генов 56

ЦСКА 1948 (София) - Черно море (Варна)    1:1 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 45+2, 1:1 Видар Кяртансон 73

Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София              1:2 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Джонатан Линдсет 21, 0:2 Дюкенс Назон 66-дузпа, 1:2 Константинос Балоянис 79

В събота:
Арда (Кърджали) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Локомотив (Пловдив) - Славия (София)
Левски (София) - Етър (Велико Търново)

В неделя:
Пирин (Благоевград) - Крумовград
Локомотив София - Лудогорец (Разград)

КЛАСИРАНЕ
1. Локомотив (Пловдив)  9   8   1   0   22:7    25
2. Черно море          10   7   3   0   20:8    24
3. ЦСКА-София           9   5   3   1   12:6    18
4. Левски               8   5   1   2   17:7    16
5. ЦСКА 1948            8   4   2   2   10:6    14
7. Берое               10   4   1   5   10:15   13
6. Лудогорец            7   4   1   2   21:6    13
8. Арда                 7   4   1   2   12:5    13
9. Крумовград           9   4   1   4   11:14   13
10. Хебър               9   3   2   4   8:9     11
11. Ботев (Пловдив)    10   2   3   5   12:14   9
12. Локомотив (София)   9   3   0   6   8:18    9
13. Ботев (Враца)      10   3   0   7   4:18    9
14. Славия              8   1   1   6   5:18    4
15. Етър                8   1   1   6   7:15    4
16. Пирин               9   1   1   7   3:14    4

/АВ/

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Към 23:03 на 22.09.2023 Новините от днес

22.09.2023 21:39 Официални актове и съобщения

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