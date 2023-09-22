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Ботев (Враца) постигна минимална победа над Берое в първа среща от 10-ия кръг на българското футболно първенство

Атанас Василев
Ботев (Враца) постигна минимална победа над Берое в първа среща от 10-ия кръг на българското футболно първенство
Ботев (Враца) постигна минимална победа над Берое в първа среща от 10-ия кръг на българското футболно първенство
Футболистите на Ботев (Враца) (в зелено) постигнаха трета победа в първенството. снимка: БТА
Враца,  
22.09.2023 17:00
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг в efbet Лига:
Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора)         1:0 (0:0)
Голмайстор: Даниел Генов 56

По-късно днес: 
ЦСКА 1948 (София) - Черно море (Варна)
Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София

В събота:
Арда (Кърджали) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Локомотив (Пловдив) - Славия (София)
Левски (София) - Етър (Велико Търново)

В неделя:
Пирин (Благоевград) - Крумовград
Локомотив София - Лудогорец (Разград)

КЛАСИРАНЕ
1. Локомотив (Пловдив)  9   8   1   0   22:7    25
2. Черно море           9   7   2   0   19:7    23
3. Левски               8   5   1   2   17:7    16
4. ЦСКА-София           8   4   3   1   10:5    15
5. Лудогорец            7   4   1   2   21:6    13
6. Берое               10   4   1   5   10:15   13
7. ЦСКА 1948            7   4   1   2   9:5     13
8. Арда                 7   4   1   2   12:5    13
9. Крумовград           9   4   1   4   11:14   13
10. Хебър               9   3   2   4   8:9     11
11. Ботев (Пловдив)     9   2   3   4   10:13   9
12. Локомотив (София)   9   3   0   6   8:18    9
13. Ботев (Враца)      10   3   0   7   4:18    9
14. Славия              8   1   1   6   5:18    4
15. Етър                8   1   1   6   7:15    4
16. Пирин               9   1   1   7   3:14    4

/АВ/

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