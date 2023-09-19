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Съдийски назначения за срещите от 10-ия кръг на Втора лига

Мирослав Димитров
Съдийски назначения за срещите от 10-ия кръг на Втора лига
Съдийски назначения за срещите от 10-ия кръг на Втора лига
снимка: БТА
София,  
19.09.2023 18:16
 (БТА)

Съдийски назначения за срещите от 10-ти кръг във Втора лига:

22 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Марица 1921 - Дунав Русе
ГС:    Владимир Николаев Кирилов    АС1:    Венцислав Бориславов Банчев    АС2:    Николай Иванов Михайлов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
22 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.
ФК Марек 1915 - ОФК Спартак Пл
ГС:    Любомир Николаев Вушовски    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Беласица - ПФК Добруджа 1919
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Кристиян Ботев Минков
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов                
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ПФК Монтана 1921
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Виктор Андриянов Кукуянов    АС2:    Радостин Николов Бодуров
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Димитър Валентинов Мекушин    АС2:    Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ:    Валентин Любомиров Стефанов                
СН:    Милко Петков Николов     
 
23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Йордан Динков Сталев     
 
23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
Спортист 2009 - ФК Литекс Ловеч
ГС:    Вилиян Весков Видинов    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                
СН:    Илко Мирославов Топалов     
 
23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Черноморец Балчик
ГС:    Георги Петров Стоянов    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Цветан Гошов Горанов
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
24 септември 2023 г., неделя, 15:15 ч.
Спартак 1918 - ПФК Септември Сф
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                
СН:    Николай Тодоров Петров     

/МД/

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