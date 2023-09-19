Съдийски назначения за срещите от 10-ия кръг на Втора лига

site.btaСъдийски назначения за срещите от 10-ия кръг на Втора лига
Съдийски назначения за срещите от 10-ти кръг във Втора лига:
22 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Марица 1921 - Дунав Русе
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Георги Владимиров Игнатов
22 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.
ФК Марек 1915 - ОФК Спартак Пл
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Георги Димчев Великов АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Николай Георгиев Ангелов
23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Беласица - ПФК Добруджа 1919
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Антон Симеонов Генов
23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ПФК Монтана 1921
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Виктор Андриянов Кукуянов АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Петър Стоянов Петров
23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Милко Петков Николов
23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Йордан Динков Сталев
23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
Спортист 2009 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Илко Мирославов Топалов
23 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Цветан Георгиев Георгиев
24 септември 2023 г., неделя, 15:15 ч.
Спартак 1918 - ПФК Септември Сф
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Николай Тодоров Петров
/МД/
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