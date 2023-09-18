Левски спечели само точки срещу Крумовград

site.btaЛевски спечели само точки срещу Крумовград
Първенство на България по футбол, Първа лига, 9-и кръг
Крумовград - Левски 2:2 (1:2)
голмайстори: 1:0 Димитър Тонев 21, 1:1 Вандерсон Цунами 26, 1:2 Рикардиньо 33, 2:2 Александър Колев 75
Хебър - Пирин 1:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Борис Тютюков 51, 1:1 Никълъс Пенев 56, 1:2 Мартин Бачев 67
от неделя:
Етър - Локомотив (Пловдив) - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Евандро Лима 45+7
ЦСКА-София - ЦСКА 1948 - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Дюкенс Назон 74, 2:0 Дюкенс Назон 81
от събота:
Славия - Локомотив (София) - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Симеон Мечев 34, 0:2 Стив Траоре 70, 1:2 Галин Иванов 77
Лудогорец - Ботев (Пловдив) - 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Оливие Вердон 43-дузпа, 1:1 Ивелин Попов 57, 1:2 Красиан Колев 83, 2:2 Акуб Пьотровски 90+9
от петък:
Арда - Ботев (Враца) - 4:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Тонислав Йорданов 2, 2:0 Абубакар Тунгара 39, 3:0 Станислав Иванов 50, 4:0 Абубакар Тунгара 58
Черно море - Берое - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Атанас Илиев 43-дузпа, 2:0 Мазир Сула 46
КЛАСИРАНЕ
1. Локомотив (Пловдив) 9 8 1 0 22:7 25 2. Черно море 9 7 2 0 19:7 23 3. Левски 8 5 1 2 17:7 16 4. ЦСКА-София 8 4 3 1 10:5 15 5. Лудогорец 7 4 1 2 21:6 13 6. Берое 9 4 1 4 10:14 13 7. ЦСКА 1948 7 4 1 2 9:5 13 8. Арда 7 4 1 2 12:5 13 9. Крумовград 9 4 1 4 11:14 13 10. Хебър 9 3 2 4 8:9 11 11. Ботев (Пловдив) 9 2 3 4 10:13 9 12. Локомотив (София) 9 3 0 6 8:18 9 13. Ботев (Враца) 9 2 0 7 3:18 6 14. Славия 8 1 1 6 5:18 4 15. Етър 8 1 1 6 7:15 4 16. Пирин 9 1 1 7 3:14 4
/ХБ/
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