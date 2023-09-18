Левски спечели само точки срещу Крумовград

Първенство на България по футбол, среща от 9-ия кръг на Първа лига между отборите на ФК Крумовград и Левски (София): ФК Крумовград – Левски 2:2 (1:2) голмайстор: 1:0 Димитър Тонев 21, 1:1 Вендерсон Цунами 26, 1:2 Рикардиньо 32, 2:2 Александър Колев