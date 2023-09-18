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Левски спечели само точки срещу Крумовград

Христо Бонински
Левски спечели само точки срещу Крумовград
Левски спечели само точки срещу Крумовград
Снимка: БТА
Пловдив,  
18.09.2023 21:59
 (БТА)

Първенство на България по футбол, Първа лига, 9-и кръг

Крумовград - Левски 2:2 (1:2)
голмайстори: 1:0 Димитър Тонев 21, 1:1 Вандерсон Цунами 26, 1:2 Рикардиньо 33, 2:2 Александър Колев 75

Хебър - Пирин 1:2 (0:0)
голмайстори:  0:1 Борис Тютюков 51, 1:1 Никълъс Пенев 56, 1:2 Мартин Бачев 67

от неделя:
Етър - Локомотив (Пловдив) - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Евандро Лима 45+7

ЦСКА-София - ЦСКА 1948 - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Дюкенс Назон 74, 2:0 Дюкенс Назон 81

от събота:
Славия - Локомотив (София) - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Симеон Мечев 34, 0:2 Стив Траоре 70, 1:2 Галин Иванов 77

Лудогорец - Ботев (Пловдив) - 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Оливие Вердон 43-дузпа, 1:1 Ивелин Попов 57, 1:2 Красиан Колев 83, 2:2 Акуб Пьотровски 90+9

от петък:
Арда - Ботев (Враца) - 4:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Тонислав Йорданов 2, 2:0 Абубакар Тунгара 39, 3:0 Станислав Иванов 50, 4:0 Абубакар Тунгара 58

Черно море - Берое - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Атанас Илиев 43-дузпа, 2:0 Мазир Сула 46

КЛАСИРАНЕ

1. Локомотив (Пловдив)  9   8   1   0   22:7    25
2. Черно море           9   7   2   0   19:7    23
3. Левски               8   5   1   2   17:7    16
4. ЦСКА-София           8   4   3   1   10:5    15
5. Лудогорец            7   4   1   2   21:6    13
6. Берое                9   4   1   4   10:14   13
7. ЦСКА 1948            7   4   1   2   9:5     13
8. Арда                 7   4   1   2   12:5    13
9. Крумовград           9   4   1   4   11:14   13
10. Хебър               9   3   2   4   8:9     11
11. Ботев (Пловдив)     9   2   3   4   10:13   9
12. Локомотив (София)   9   3   0   6   8:18    9
13. Ботев (Враца)       9   2   0   7   3:18    6
14. Славия              8   1   1   6   5:18    4
15. Етър                8   1   1   6   7:15    4
16. Пирин               9   1   1   7   3:14    4

/ХБ/

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18.09.2023 22:01

Крумовград спря победния ход на Левски в Първа лига

Първенство на България по футбол, среща от 9-ия кръг на Първа лига между отборите на ФК Крумовград и Левски (София): ФК Крумовград – Левски 2:2 (1:2) голмайстор: 1:0 Димитър Тонев 21, 1:1 Вендерсон Цунами 26, 1:2 Рикардиньо 32, 2:2 Александър Колев

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