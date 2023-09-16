Лудогорец и Ботев (Пловдив) не се победиха в мач от 9-ия кръг на Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от 9-ия кръг на Първа лига: Славия (София) - Локомотив София 1929 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Симеон Мечев 34, 0:2 Стив Траоре 70, 1:2 Галин Иванов 77 Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив) 2:2 (1:0) Голмайстори: 1:0 Оливие Вердон 42-дузпа, 1:1 Ивелин Попов 57, 1:2 Красиан Колев 83, 2:2 Якуб Пьотровски 90+9 в неделя: Етър (Велико Търново) - Локомотив (Пловдив) ЦСКА-София - ФК ЦСКА 1948 (София) в понеделник: Хебър 1918 (Пазарджик) - Пирин (Благоевград) Крумовград - Левски (София) от петък: Арда 1924 (Кърджали) - Ботев (Враца) 4:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Тонислав Йорданов 2, 2:0 Абубакар Тунгара 39, 3:0 Станислав Иванов 50, 4:0 Абубакар Тунгара 58 Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора) 2:0 (1:0) Голмайстори: 1:0 Атанас Илиев 43-дузпа, 2:0 Мазир Сула 46 временно класиране: 1. Черно море 9 7 2 0 19:7 23 точки 2. Локомотив (Пловдив) 8 7 1 0 21:7 22 3. Левски 7 5 0 2 15:5 15

4. Лудогорец 7 4 1 2 21:6 13

5. ЦСКА 1948 6 4 1 1 9:3 13 6. Берое 9 4 1 4 10:14 13 7. Арда 7 4 1 2 12:5 13 8. ЦСКА-София 7 3 3 1 8:5 12 9. Крумовград 8 4 0 4 9:12 12 10. Хебър 8 3 2 3 7:7 11 11. Ботев (Пловдив) 9 2 3 4 10:13 9 12. Локомотив (София) 9 3 0 6 8:18 9 13. Ботев (Враца) 9 2 0 7 3:18 6 14. Славия 8 1 1 6 5:18 4 15. Етър 7 1 1 5 7:14 4 16. Пирин 8 0 1 7 1:13 1