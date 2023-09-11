Джокович спечели титлата в САЩ

Новак Джокович победи Даниил Медведев с 6:3, 7:6(5), 6:3 и спечели титлата на откритото първенство по тенис на САЩ, с което изравни рекорда на Маргарет Корт от 24 трофея в турнирите за Големия шлем. Това бе и четвърта победа от десет финала в Ню