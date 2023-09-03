Локомотив Пловдив не срещна проблеми срещу Крумовград в Първа лига и отново е на лидерската позиция

Мачове от осмия кръг в Първа футболна лига: Локомотив Пловдив - Крумовград 4:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Джовани 10, 2:0 Хорхе Сегура 25, 3:0 Евандро 79, 4:0 Алфа Конте 90+1 по-късно днес: Левски - Хебър от събота: Локомотив София - Етър 1:3 (1:2) голмайстори: 1:0 Симеон Мечев 7, 1:1 Крум Стоянов 23, 1:2 Кольо Станев 45, 1:3 Мартин Николов 52 червен картон: Пламен Димов (Етър) 72 Берое - ЦСКА-София 0:3 (0:2) 0:1 Дюкенс Назон 18, 0:2 Тобиас Хайнц 20, 0:3 Джонатан Линдсет 63 от петък: Пирин - Арда Кърджали 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Тонислав Йорданов 39, 0:2 Преслав Боруков 88 пропусната дузпа: Тонислав Йорданов (Арда) 39 Ботев Враца - Черно море 0:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 80-дузпа пропусната дузпа: Пабло Гарсия (Черно море) 14 Ботев Пловдив - Славия 3:1 (3:0) голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 26, 3:0 Мартин Секулич 38, 40, 3:1 Ертан Томбак 82 ЦСКА 1948 - Лудогорец отложен временно класиране: 1. Локомотив (Пловдив) 8 7 1 0 21:7 22 точки 2. Черно море 8 6 2 0 17:7 20 3. ЦСКА 1948 6 4 1 1 9:3 13 4. Берое 8 4 1 3 10:12 13 5. Лудогорец 6 4 0 2 19:4 12 6. ЦСКА-София 7 3 3 1 8:5 12 7. Крумовград 8 4 0 4 9:12 12 8. Хебър 7 3 2 2 7:6 11 9. Арда 6 3 1 2 8:5 10 10. Левски 5 3 0 2 12:5 9 11. Ботев (Пловдив) 8 2 2 4 8:11 8 12. Локомотив (София) 8 2 0 6 6:17 6 13. Ботев (Враца) 8 2 0 6 3:14 6 14. Славия 7 1 1 5 4:16 4 15. Етър 7 1 1 5 7:14 4 16. Пирин 7 0 1 6 1:11 1