Етър постигна победа като гост срещу Локомотив в София

site.btaЕтър постигна победа като гост срещу Локомотив в София
Мачове от осмия кръг в Първа футболна лига: Локомотив София - Етър 1:3 (1:2) голмайстори: 1:0 Симеон Мечев 7, 1:1 Крум Стоянов 23, 1:2 Кольо Станев 45, 1:3 Мартин Николов 52 червен картон: Пламен Димов (Етър) 72 по-късно днес: Берое - ЦСКА-София от петък: Пирин - Арда Кърджали 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Тонислав Йорданов 39, 0:2 Преслав Боруков 88 пропусната дузпа: Тонислав Йорданов (Арда) 39 Ботев Враца - Черно море 0:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 80-дузпа пропусната дузпа: Пабло Гарсия (Черно море) 14 Ботев Пловдив - Славия 3:1 (3:0) голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 26, 3:0 Мартин Секулич 38, 40, 3:1 Ертан Томбак 82 неделя: Локомотив Пловдив - Крумовград Левски - Хебър ЦСКА 1948 - Лудогорец отложен временно класиране: 1. Черно море 8 6 2 0 17:7 20 точки 2. Локомотив (Пловдив) 7 6 1 0 17:7 19 3. Берое 7 4 1 2 10:9 13 4. ЦСКА 1948 6 4 1 1 9:3 13 5. Лудогорец 6 4 0 2 19:4 12 6. Крумовград 7 4 0 3 9:8 12 7. Хебър 7 3 2 2 7:6 11 8. Арда 6 3 1 2 8:5 10 9. Левски 5 3 0 2 12:5 9 10. ЦСКА-София 6 2 3 1 5:5 9 11. Ботев (Пловдив) 8 2 2 4 8:11 8 12. Локомотив (София) 8 2 0 6 6:17 6 13. Ботев (Враца) 8 2 0 6 3:14 6 14. Славия 7 1 1 5 4:16 4 15. Етър 7 1 1 5 7:14 4 16. Пирин 7 0 1 6 1:11 1
/ИК/
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