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Етър постигна победа като гост срещу Локомотив в София

Асен Даскалов
Етър постигна победа като гост срещу Локомотив в София
Етър постигна победа като гост срещу Локомотив в София
снимка: БТА
София,  
02.09.2023 20:57
 (БТА) 
Мачове от осмия кръг в Първа футболна лига:

Локомотив София - Етър             1:3 (1:2)
голмайстори: 1:0 Симеон Мечев 7, 1:1 Крум Стоянов 23, 1:2 Кольо Станев 45, 1:3 Мартин Николов 52
червен картон: Пламен Димов (Етър) 72

по-късно днес:
Берое - ЦСКА-София

от петък:
Пирин - Арда Кърджали             0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Тонислав Йорданов 39, 0:2 Преслав Боруков 88
пропусната дузпа: Тонислав Йорданов (Арда) 39

Ботев Враца - Черно море          0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 80-дузпа
пропусната дузпа: Пабло Гарсия (Черно море) 14

Ботев Пловдив - Славия            3:1 (3:0)
голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 26, 3:0 Мартин Секулич 38, 40, 3:1 Ертан Томбак 82

неделя: 
Локомотив Пловдив - Крумовград
Левски - Хебър

ЦСКА 1948 - Лудогорец    отложен

временно класиране:
 1. Черно море           8   6   2   0   17:7   20 точки
 2. Локомотив (Пловдив)  7   6   1   0   17:7   19  
 3. Берое                7   4   1   2   10:9   13
 4. ЦСКА 1948            6   4   1   1   9:3    13
 5. Лудогорец            6   4   0   2   19:4   12
 6. Крумовград           7   4   0   3   9:8    12
 7. Хебър                7   3   2   2   7:6    11 
 8. Арда                 6   3   1   2   8:5    10
 9. Левски               5   3   0   2   12:5    9
10. ЦСКА-София           6   2   3   1   5:5     9 
11. Ботев (Пловдив)      8   2   2   4   8:11    8
12. Локомотив (София)    8   2   0   6   6:17    6
13. Ботев (Враца)        8   2   0   6   3:14    6 
14. Славия               7   1   1   5   4:16    4
15. Етър                 7   1   1   5   7:14    4 
16. Пирин                7   0   1   6   1:11    1

/ИК/

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