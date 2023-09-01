Ботев Пловдив постигна домакински успех срещу Славия в Първа лига

site.btaБотев Пловдив постигна домакински успех срещу Славия в Първа лига
Мачове от осмия кръг в Първа футболна лига: Пирин - Арда Кърджали 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Тонислав Йорданов 39, 0:2 Преслав Боруков 88 пропусната дузпа: Тонислав Йорданов (Арда) 39 Ботев Враца - Черно море 0:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 80-дузпа пропусната дузпа: Пабло Гарсия (Черно море) 14 Ботев Пловдив - Славия 3:1 (3:0) голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 26, 3:0 Мартин Секулич 38, 40, 3:1 Ертан Томбак 82 събота: Локомотив София - Етър Берое - ЦСКА-София неделя: Локомотив Пловдив - Крумовград Левски - Хебър ЦСКА 1948 - Лудогорец отложен временно класиране: 1. Черно море 8 6 2 0 17:7 20 точки 2. Локомотив (Пловдив) 7 6 1 0 17:7 19 3. Берое 7 4 1 2 10:9 13 4. ЦСКА 1948 6 4 1 1 9:3 13 5. Лудогорец 6 4 0 2 19:4 12 6. Крумовград 7 4 0 3 9:8 12 7. Хебър 7 3 2 2 7:6 11 8. Арда 6 3 1 2 8:5 10 9. Левски 5 3 0 2 12:5 9 10. ЦСКА-София 6 2 3 1 5:5 9 11. Ботев (Пловдив) 8 2 2 4 8:11 8 12. Локомотив (София) 7 2 0 5 5:14 6 13. Ботев (Враца) 8 2 0 6 3:14 6 14. Славия 7 1 1 5 4:16 4 15. Етър 6 0 1 5 4:13 1 16. Пирин 7 0 1 6 1:11 1
/ГК/
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