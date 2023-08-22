Янтра спечели срещу лидера Септември във Втора лига

Мачове от шестия кръг на Втора лига на България по футбол: ЦСКА 1948 II - Струмска слава 0:2 Янтра Габрово - Септември София 3:2 от понеделник: Лудогорец II - Черноморец Балчик 1:0 от неделя: Бдин Видин - Марица Пловдив 0:1 Беласица - Спартак Варна 2:0 Черноморец Бургас - Дунав Русе 1:1 Марек Дупница - Литекс Ловеч 1:1 Спартак Плевен - Монтана 0:2 Спортист Своге - Добруджа 2:2 временно класиране: 1. Септември 6 5 0 1 13:8 15 точки 2. Янтра 2019 (Габрово) 6 4 1 1 12:5 13 3. Монтана 6 4 1 1 9:5 13 4. Марек 6 3 3 0 5:1 12 5. Струмска слава 6 3 1 2 9:6 10 6. Спартак Варна 6 3 1 2 4:5 10 7. Марица (Пловдив) 6 3 1 2 11:12 10 8. Добруджа 6 2 3 1 8:6 9 9. Беласица 6 2 2 2 7:5 8 10. Дунав (Русе) 6 2 2 2 6:8 8 11. ЦСКА 1948 II 6 2 1 3 8:8 7 12. Лудогорец II 6 2 1 3 7:8 7 13. Черноморец (Бургас) 6 1 4 1 7:8 7 14. Литекс 6 1 2 3 5:10 5 15. Бдин 6 1 1 4 2:5 4 16. Спортист (Своге) 6 1 1 4 7:11 4 17. Черноморец (Балчик) 6 1 1 4 3:7 4