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Янтра спечели срещу лидера Септември във Втора лига

Асен Даскалов
Янтра спечели срещу лидера Септември във Втора лига
Янтра спечели срещу лидера Септември във Втора лига
снимка: БТА
София,  
22.08.2023 20:02
 (БТА) 
Мачове от шестия кръг на Втора лига на България по футбол:

ЦСКА 1948 II - Струмска слава    0:2
Янтра Габрово - Септември София  3:2

от понеделник:
Лудогорец II - Черноморец Балчик 1:0 

от неделя:
Бдин Видин - Марица Пловдив     0:1
Беласица - Спартак Варна        2:0
Черноморец Бургас - Дунав Русе  1:1
Марек Дупница - Литекс Ловеч    1:1
Спартак Плевен - Монтана        0:2
Спортист Своге - Добруджа       2:2

временно класиране:
 1. Септември                6    5   0   1   13:8    15 точки
 2. Янтра 2019 (Габрово)     6    4   1   1   12:5    13
 3. Монтана                  6    4   1   1    9:5    13
 4. Марек                    6    3   3   0    5:1    12 
 5. Струмска слава           6    3   1   2    9:6    10
 6. Спартак Варна            6    3   1   2    4:5    10
 7. Марица (Пловдив)         6    3   1   2   11:12   10  
 8. Добруджа                 6    2   3   1    8:6     9
 9. Беласица                 6    2   2   2    7:5     8 
10. Дунав (Русе)             6    2   2   2    6:8     8
11. ЦСКА 1948 II             6    2   1   3    8:8     7  
12. Лудогорец II             6    2   1   3    7:8     7 
13. Черноморец (Бургас)      6    1   4   1    7:8     7
14. Литекс                   6    1   2   3    5:10    5
15. Бдин                     6    1   1   4    2:5     4
16. Спортист (Своге)         6    1   1   4    7:11    4 
17. Черноморец (Балчик)      6    1   1   4    3:7     4

/ХБ/

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