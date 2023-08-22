Четирима остават начело с по четири попадения в класирането при голмайсторите в Първа лига

site.btaЧетирима остават начело с по четири попадения в класирането при голмайсторите в Първа лига
Класиране при голмайсторите след шестия кръг в българската футболна Първа лига:
4 гола
Вини Трибуле (Берое Стара Загора)
Джавад Ел Джемили (Левски)
Джовани (Локомотив Пловдив)
Матеус Машадо (Черно море)
3 гола
Рикардиньо (Левски)
Педриньо (ЦСКА 1948)
Атанас Илиев (Черно море)
2 гола
Мартин Секулич (Ботев Пловдив)
Александър Колев (Крумовград)
Бабакар Дион (Локомотив Пловдив)
Георги Минчев (Локомотив Пловдив)
Красимир Станоев (Локомотив София)
Кирил Десподов (Лудогорец)
Бърнард Текпетей (Лудогорец)
Доминик Янков (Лудогорец)
Аслак Фон Витри (Лудогорец)
Галин Иванов (Славия)
Петър Андреев (Локомотив Пловдив)
Руан Крус (Лудогорец)
Майк Севальос (Берое)
/КМ/
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