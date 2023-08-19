Берое спечели срещу гостуващия Славия

Отборът на Берое записа четвърта победа от началото на сезона, след като спечели с 3:0 срещу гостуващия Славия в среща от шестия кръг на efbet Лига. Берое има вече 13 точки в актива си и се изкачи на трето място с класирането, а Славия допусна трето поражение и с 4 пункта е на 12-а позиция.