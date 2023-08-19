Берое спечели срещу гостуващия Славия

Първенство на България по футбол, мачове от шестия кръг на efbet Лига:
Берое (Стара Загора) - Славия - 3:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Лучано Скуадроне 17, 2:0 Майк Севайос 39, 3:0 Майк Севайос 42
Ботев (Враца) - ЦСКА-София - от 21.15 часа
в неделя:
Ботев (Пловдив) - Крумовград
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)
в понеделник:
ЦСКА 1948 - Етър (Велико Търново)
от петък:
Локомотив 1929 (София) - Хебър (Пазарджик) - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Николас Пенев 25
Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Петър Андреев 69
Левски - Пирин (Благоевград) - отложен
Временно класиране:
1. Локомотив (Пловдив) 6 5 1 0 13:4 16 точки
2. Черно море 5 4 1 0 14:6 13
3. Берое 6 4 1 1 10:4 13
4. Хебър 6 3 2 1 4:2 11
5. Лудогорец 4 3 0 1 14:3 9
6. Левски 5 3 0 2 12:5 9
7. ЦСКА 1948 4 2 1 1 6:3 7
8. Арда 5 2 1 2 6:5 7
9. Крумовград 5 2 0 3 5:7 6
10. Локомотив (София) 6 2 0 4 5:12 6
11. ЦСКА-София 4 1 2 1 2:4 5
12. Славия 5 1 1 3 3:11 4
13. Ботев (Враца) 5 1 0 4 2:11 3
14. Ботев (Пловдив) 5 0 2 3 2:7 2
15. Етър 4 0 1 3 3:10 1
16. Пирин 5 0 1 4 1:8 1
/ИК/