Гол на тийнейджъра Петър Андреев върна Локомотив Пловдив на върха в efbet Лига

Първенство на България по футбол, мачове от шестия кръг на efbet Лига: Локомотив 1929 (София) - Хебър (Пазарджик) - 0:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Николас Пенев 25 Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали) - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Петър Андреев 69 в събота: Берое (Стара Загора) - Славия Ботев (Враца) - ЦСКА-София в неделя: Ботев (Пловдив) - Крумовград Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград) в понеделник: ЦСКА 1948 - Етър (Велико Търново) Левски - Пирин (Благоевград) - отложен Временно класиране: 1. Локомотив (Пловдив) 6 5 1 0 13:4 16 точки 2. Черно море 5 4 1 0 14:6 13 3. Хебър 6 3 2 1 4:2 11 4. Берое 5 3 1 1 7:4 10 5. Лудогорец 4 3 0 1 14:3 9 6. Левски 5 3 0 2 12:5 9 7. ЦСКА 1948 4 2 1 1 6:3 7 8. Арда 5 2 1 2 6:5 7 9. Крумовград 5 2 0 3 5:7 6 10. Локомотив (София) 6 2 0 4 5:12 6 11. ЦСКА-София 4 1 2 1 2:4 5 12. Славия 4 1 1 2 3:8 4 13. Ботев (Враца) 5 1 0 4 2:11 3 14. Ботев (Пловдив) 5 0 2 3 2:7 2 15. Етър 4 0 1 3 3:10 1 16. Пирин 5 0 1 4 1:8 1