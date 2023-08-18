Подробно търсене

Гол на тийнейджъра Петър Андреев върна Локомотив Пловдив на върха в efbet Лига

Георги Крумов
Гол на тийнейджъра Петър Андреев върна Локомотив Пловдив на върха в efbet Лига
Гол на тийнейджъра Петър Андреев върна Локомотив Пловдив на върха в efbet Лига
Локомотив Пловдив стигна до минимален успех над Арда / снимка: БТА
Пловдив,  
18.08.2023 23:13
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от шестия кръг на efbet Лига:

Локомотив 1929 (София) - Хебър (Пазарджик) - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Николас Пенев 25

Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Петър Андреев 69

в събота:
Берое (Стара Загора) - Славия
Ботев (Враца) - ЦСКА-София

в неделя:
Ботев (Пловдив) - Крумовград
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)

в понеделник: 
ЦСКА 1948 - Етър (Велико Търново)

Левски - Пирин (Благоевград) - отложен

    Временно класиране:
 1. Локомотив (Пловдив)  6   5   1   0   13:4   16 точки
 2. Черно море           5   4   1   0   14:6   13 
 3. Хебър                6   3   2   1   4:2    11
 4. Берое                5   3   1   1   7:4    10
 5. Лудогорец            4   3   0   1   14:3   9
 6. Левски               5   3   0   2   12:5   9
 7. ЦСКА 1948            4   2   1   1   6:3    7
 8. Арда                 5   2   1   2   6:5    7
 9. Крумовград           5   2   0   3   5:7    6
10. Локомотив (София)    6   2   0   4   5:12   6
11. ЦСКА-София           4   1   2   1   2:4    5
12. Славия               4   1   1   2   3:8    4
13. Ботев (Враца)        5   1   0   4   2:11   3
14. Ботев (Пловдив)      5   0   2   3   2:7    2
15. Етър                 4   0   1   3   3:10   1  
16. Пирин                5   0   1   4   1:8    1

/ГК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 00:17 на 19.08.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация