Михаил Комбаков ще остане в баскетболния Берое и през новия сезон

Гардът Михаил Комбаков ще остане в Берое и през новия сезон, съобщиха от тима във Фейсбук.

185-сантиметровият баскетболист е роден в Стара Загора и e продукт на детско-юношеската школа на "зелено-белите". През миналия сезон той има 41 мача и средни показатели от 4.1 точки, 2.2 борби и 3.2 асистенции.

В началото на месец юли Комбаков игра и за младежкия национален отбор до 20 години, който завърши на десето място на Европейското първенство, Дивизия Б в Република Северна Македония.