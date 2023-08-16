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Михаил Комбаков ще остане в баскетболния Берое и през новия сезон

Ива Кръстева
Михаил Комбаков ще остане в баскетболния Берое и през новия сезон
Михаил Комбаков ще остане в баскетболния Берое и през новия сезон
снимка: Фейсбук на БК Берое
Стара Загора,  
16.08.2023 20:00
 (БТА)

Гардът Михаил Комбаков ще остане в Берое и през новия сезон, съобщиха от тима във Фейсбук.

185-сантиметровият баскетболист е роден в Стара Загора и e продукт на детско-юношеската школа на "зелено-белите". През миналия сезон той има 41 мача и средни показатели от 4.1 точки, 2.2 борби и 3.2 асистенции.

В началото на месец юли Комбаков игра и за младежкия национален отбор до 20 години, който завърши на десето място на Европейското първенство, Дивизия Б в Република Северна Македония.

/ИК/

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