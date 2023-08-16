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Селекционерът Веселин Веселинов определи състава на националния тим за турнира "Словения Бол" при момчетата

Кремена Младенова
Селекционерът Веселин Веселинов определи състава на националния тим за турнира "Словения Бол" при момчетата
Селекционерът Веселин Веселинов определи състава на националния тим за турнира "Словения Бол" при момчетата
снимка БТА, архив
София,  
16.08.2023 08:56
 (БТА)

Селекционерът Веселин Веселинов определи състава от 12 играчи на националния отбор на България по баскетбол за силния турнир "Словения Бол" при момчетата до 14 години.

Надпреварата ще се проведе в периода 16-20 август в град Словени Градец, като тимът на България е в група с Израел, Хърватия, Украйна и Словения.

Помощник на старши треньора Веселинов е Ахилеас Зикас. В щаба е и д-р Румен Рамунски. Водач на българската делегация в Словения ще бъде Марио Андреев.

Селектираните баскетболисти са:

Кристиян Занов – БУБА Баскетбол

Алекс Петков – ЦСКА

Лазар Петров – БУБА Баскетбол

Иво Валентинов – Миньор Перник

Божидар Кирилов – Миньор Перник

Деян Узунов – Вихрен Сандански

Емануел Господинов – Делфин Бургас

Борис Димитров – Доростол

Калоян Марчев – ЦСКА

Георги Димов – Миньор Перник

Мартин Танев – Свети Влас

Михаил Минчев - ЦСКА

/КМ/

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