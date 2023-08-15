Опитният съдия Валентин Железов получи дербито на кръга във Втора лига между Янтра 2019 (Габрово) и Септември (София)

Първенство на България по футбол, съдийски назначения за 6-ти кръг Втора лига:

20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ПФК Монтана

ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Красимир Иванов Василев



20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.

Спортист (Своге) - ПФК Добруджа 1919

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов

СН: Антон Янков Терзиев



20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.

ФК Марек 1915 - ФК Литекс Ловеч

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

СН: Владимир Йорданов Владимиров



20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.

Черноморец 1919 (Бургас) - Дунав Русе

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Кольо Димитров Данев



20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.

Бдин 1923 (Видин) - ПФК Марица (Пловдив)

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Ангел Бориславов Станчев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Веселин Мишев Добриянов



20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.

ОФК Беласица (Петрич) - Спартак 1918 (Варна)

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Георги Иванов Хаджийски



21 август 2023 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец II (Разград) - ФК Черноморец Балчик

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

СН: Тихомир Георгиев Боболов



21 август 2023 г., понеделник, 18:00 ч.

ОФК Янтра 2019 (Габрово) - ПФК Септември Сф

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Милко Петков Николов



22 август 2023 г., вторник, 18:00 ч.

ЦСКА 1948 II - ФК Струмска слава (Радомир)

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Стефан Иванов Йорданов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.