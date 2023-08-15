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Опитният съдия Валентин Железов получи дербито на кръга във Втора лига между Янтра 2019 (Габрово) и Септември (София)

Атанас Василев
Опитният съдия Валентин Железов получи дербито на кръга във Втора лига между Янтра 2019 (Габрово) и Септември (София)
Опитният съдия Валентин Железов получи дербито на кръга във Втора лига между Янтра 2019 (Габрово) и Септември (София)
снимка: БТА
София,  
15.08.2023 18:48
 (БТА)

Първенство на България по футбол, съдийски назначения за 6-ти кръг Втора лига:
20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ПФК Монтана
ГС:    Антонио Тодоров Антов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
Спортист (Своге) - ПФК Добруджа 1919
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Валентин Любомиров Стефанов                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Марек 1915 - ФК Литекс Ловеч
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Желязко Димитров Пилатов    АС2:    Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ:    Георги Петров Стоянов                
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
Черноморец 1919 (Бургас) - Дунав Русе
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
Бдин 1923 (Видин) - ПФК Марица (Пловдив)
ГС:    Геро Георгиев Писков    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Беласица (Петрич) - Спартак 1918 (Варна)
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
21 август 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец II (Разград) - ФК Черноморец Балчик
ГС:    Тодор Недялков Киров    АС1:    Живко Руменов Петров    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
21 август 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 (Габрово) - ПФК Септември Сф
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Васил Стоянов Шавов    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                
СН:    Милко Петков Николов     
 
22 август 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ФК Струмска слава (Радомир)
ГС:    Станимир Георгиев Тодоров    АС1:    Михаел Николаев Денчев    АС2:    Кристиян Ботев Минков
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

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