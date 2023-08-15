Опитният съдия Валентин Железов получи дербито на кръга във Втора лига между Янтра 2019 (Габрово) и Септември (София)

site.btaОпитният съдия Валентин Железов получи дербито на кръга във Втора лига между Янтра 2019 (Габрово) и Септември (София)
Първенство на България по футбол, съдийски назначения за 6-ти кръг Втора лига:
20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ПФК Монтана
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Красимир Иванов Василев
20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
Спортист (Своге) - ПФК Добруджа 1919
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Антон Янков Терзиев
20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Марек 1915 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
Черноморец 1919 (Бургас) - Дунав Русе
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Кольо Димитров Данев
20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
Бдин 1923 (Видин) - ПФК Марица (Пловдив)
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Веселин Мишев Добриянов
20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Беласица (Петрич) - Спартак 1918 (Варна)
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Георги Иванов Хаджийски
21 август 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец II (Разград) - ФК Черноморец Балчик
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
21 август 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 (Габрово) - ПФК Септември Сф
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Милко Петков Николов
22 август 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ФК Струмска слава (Радомир)
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Стефан Иванов Йорданов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/АВ/
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