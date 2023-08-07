Берое постигна трета победа през новия сезон

site.btaБерое постигна трета победа през новия сезон
Мачове от четвъртия кръг в Първа футболна лига: ЦСКА 1948 - Хебър 1:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Педриньо 47, 1:1 Атанас Кабов 81 пропусната дузпа: Педриньо (ЦСКА 1948) 15 червен картон: Мартин Михайлов (Хебър) 21 Берое - Крумовград 2:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 12, 2:0 Алекс Колев 45-автогол пропусната дузпа: Франческо Селесте (Берое) 45 неделя: ЦСКА-София - Славия 1:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Галин Иванов 75, 1:1 Лазар Туфегджич 82 Локомотив Пловдив - Левски 2:1 (2:1) голмайстори: 1:0 Джовани 8, 1:1 Рикардиньо 33, 2:1 Георги Минчев 42 събота: Ботев Враца - Лудогорец 0:5 (0:1) голмайстори: 0:1 Руан Секо 8, 0:2 Сон 48, 0:3 Педро Нареси 63, 0:4 Аслак Фон Витри 65, 0:5 Кирил Десподов 73 червен картон: Диого Барбоса 17 (Ботев) Локомотив София 1929 - Пирин Благоевград 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Красимир Станоев 45+3 дузпа, 2:0 Карлос Франса 82 петък: Черно море - Етър 2:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Кольо Станев 48, 1:1 Живко Атанасов 69, 2:1 Едгар Пашеко 83 Ботев Пловдив - Арда Кърджали 0:2 (0:2) голмайстори: 0:1 Омар Сако 40, 0:2 Станислав Иванов 42 червен картон: Антонио Перера (Ботев) 90+4 временно класиране: 1. Локомотив (Пд) 4 3 1 0 11:4 10 точки 2. Черно море 4 3 1 0 9:5 10 3. Берое 4 3 0 1 5:2 9 4. ЦСКА 1948 3 2 1 0 6:2 7 5. Лудогорец 3 2 0 1 11:3 6 6. Левски 4 2 0 2 11:5 6 7. Локомотив (Сф) 4 2 0 2 5:10 6 8. ЦСКА-София 3 1 2 0 2:1 5 9. Хебър 4 1 2 1 2:2 5 10. Арда 3 1 1 1 5:4 4 11. Славия 3 1 1 1 2:3 4 12. Крумовград 4 1 0 3 4:6 3 13. Ботев (Враца) 4 1 0 3 2:10 3 14. Ботев (Пловдив) 4 0 2 2 2:6 2 15. Пирин 4 0 1 3 1:7 1 16. Етър 3 0 0 3 1:8 0
/ИК/
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