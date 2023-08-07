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ЦСКА 1948 и Хебър не излъчиха победител

Асен Даскалов
ЦСКА 1948 и Хебър не излъчиха победител
ЦСКА 1948 и Хебър не излъчиха победител
снимка: БТА
София,  
07.08.2023 20:58
 (БТА) 
Мачове от четвъртия кръг в Първа футболна лига:

ЦСКА 1948 - Хебър                           1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Педриньо 47, 1:1 Атанас Кабов 81
пропусната дузпа: Педриньо (ЦСКА 1948) 15
червен картон: Мартин Михайлов (Хебър) 21

по-късно днес: 
Берое - Крумовград

неделя: 
ЦСКА-София - Славия                         1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Галин Иванов 75, 1:1 Лазар Туфегджич 82

Локомотив Пловдив - Левски                 2:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Джовани 8, 1:1 Рикардиньо 33, 2:1 Георги Минчев 42

събота:
Ботев Враца - Лудогорец                     0:5 (0:1)
голмайстори: 0:1 Руан Секо 8, 0:2 Сон 48, 0:3 Педро Нареси 63, 
0:4 Аслак Фон Витри 65, 0:5 Кирил Десподов 73 
червен картон: Диого Барбоса 17 (Ботев)

Локомотив София 1929 - Пирин Благоевград    2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Красимир Станоев 45+3 дузпа, 2:0 Карлос Франса 82

петък:
Черно море - Етър                 2:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Кольо Станев 48, 1:1 Живко Атанасов 69, 2:1 Едгар Пашеко 83     

Ботев Пловдив - Арда Кърджали     0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Омар Сако 40, 0:2 Станислав Иванов 42
червен картон: Антонио Перера (Ботев) 90+4

временно класиране:
 1. Локомотив (Пд)    4   3   1   0  11:4  10 точки
 2. Черно море        4   3   1   0   9:5  10 
 3. ЦСКА 1948         3   2   1   0   6:2   7
 4. Лудогорец         3   2   0   1  11:3   6
 5. Левски            4   2   0   2  11:5   6 
 6. Берое             3   2   0   1   3:2   6
 7. Локомотив (Сф)    4   2   0   2   5:10  6
 8. ЦСКА-София        3   1   2   0   2:1   5
 9. Хебър             4   1   2   1   2:2   5
10. Арда              3   1   1   1   5:4   4  
11. Славия            3   1   1   1   2:3   4
12. Крумовград        3   1   0   2   4:5   3 
13. Ботев (Враца)     4   1   0   3   2:10  3 
14. Ботев (Пловдив)   4   0   2   2   2:6   2  
15. Пирин             4   0   1   3   1:7   1
16. Етър              3   0   0   3   1:8   0

/АВ/

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