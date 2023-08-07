Осасуна и Брюж може да се срещнат в плейофите на Лигата на конференциите, Арис Солун и Бешикташ също е възможно дерби

Двубоят между испанския Осасуна и белгийския Брюж може да бъде един от най-оспорваните мачове в плейофите на Лигата на конференциите, отреди жребият в Нион. За целта обаче Брюж трябва първо да елиминира исландския КА Акурейри в третия кръг.

Друга интересна двойка ще се оформи от победителя от двубоя Арис Солун/Динамо Киев срещу класиралия се напред от двойката между турския Бешикташ и азербайджанския Нефтчи.

Английският Астън Вила чака продължилия от сблъсъка между шотландския Хибърниън и швейцарския Люцерн, а френският Лил трябва да преодолее за групите победителя от двойката Торшавн (Исландия)/Риека (Хърватия).

Жребия за четвъртия плейофен кръг на Лигата на конференциите:

Шампионски поток:

(отборите са тръгнали от Шампионската лига)

Балкани (Косово)/Линкълн Редс Имп (Гибралтар) - Шериф Тираспол (Молдова)/БАТЕ Борисов (Беларус)

Жалгирис (Литва)/Хекен (Швеция) - Хамрун Спартанс (Малта)/Ференцварош (Унгария)

Струга (Северна Македония)/Суифт Еспер (Люксембург) - Жрински (Босна и Херцеговина)/Брейдаблик (Исландия)

Фарул Констанца (Румъния)/Флора Талин (Естония) - Карабах (Азербайджан)/ХИК Хелзинки (Финландия)

Астана (Казахстан)/ЛУДОГОРЕЦ - Валмиера (Латвия)/Партизани (Албания)

Основен поток:

Апоел Беер Шева (Израел)/ЛЕВСКИ - Айнтрахт Франкфурт (Германия)

Дила Гори (Грузия)/АПОЕЛ (Кипър) - Гент (Белгия)/Погон Шчечин (Полша)

Лех Познан (Полша)/Спартак Търнава (Словакия) - Славия Прага (Чехия)/Днипро-1 (Украйна)

Сепси (Румъния)/Актобе (Казахстан) - Бодьо Глимт (Норвегия)/Пюник (Армения)

Тобол (Казахстан)/Дери Сити (Ирландия) - Виктория Пилзен (Чехия)/Гзира Юнайтед (Малта)

Хибърниън (Шотландия)/Люцерн (Швейцария) - Астън Вила (Англия)

Омония (Кипър)/Мидтиланд (Дания) - Легия Варшава (Полша)/Аустрия Виена (Австрия)

Лил (Франция) - Торшавн (Фарьорски острови)/Риека (Хърватия)

Олимпиакос (Гърция)/Генк (Белгия) - Адана Демирспор (Турция)/Осиек (Хърватия)

Фенербахче (Турция)/Марибор (Словения) - Твенте (Нидерландия)/Рига ФК (Латвия)

Арис Солун (Гърция)/Динамо Киев (Украйна) - Бешикташ (Турция)/Нефтчи (Азербайджан)

Санта Колома (Андора)/АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Арука (Португалия)/Бран (Норвегия)

Рапид Виена (Австрия)/Дебрецен (Унгария) - Фиорентина (Италия)

Розенборг (Норвегия)/Хартс (Шотландия) - Хайдук Сплит (Хърватия)/ПАОК (Гърция)

ФКСБ (Румъния)/Нордселанд (Дания) - Сабах (Азербайджан)/Партизан (Сърбия)

Осасуна (Испания) - Брюж (Белгия)/КА Акурейри (Исландия)

АЕК Ларнака (Кипър)/Макаби Тел Авив (Израел) - Целье (Словения)/Неман Гродно (Беларус)

* Първите мачове са на 24 август, а реваншите на 31 август. УЕФА си запазва правото да направи промени в програмата.