Осасуна и Брюж може да се срещнат в плейофите на Лигата на конференциите, Арис Солун и Бешикташ също е възможно дерби

site.btaОсасуна и Брюж може да се срещнат в плейофите на Лигата на конференциите, Арис Солун и Бешикташ също е възможно дерби
Двубоят между испанския Осасуна и белгийския Брюж може да бъде един от най-оспорваните мачове в плейофите на Лигата на конференциите, отреди жребият в Нион. За целта обаче Брюж трябва първо да елиминира исландския КА Акурейри в третия кръг.
Друга интересна двойка ще се оформи от победителя от двубоя Арис Солун/Динамо Киев срещу класиралия се напред от двойката между турския Бешикташ и азербайджанския Нефтчи.
Английският Астън Вила чака продължилия от сблъсъка между шотландския Хибърниън и швейцарския Люцерн, а френският Лил трябва да преодолее за групите победителя от двойката Торшавн (Исландия)/Риека (Хърватия).
Жребия за четвъртия плейофен кръг на Лигата на конференциите:
Шампионски поток:
(отборите са тръгнали от Шампионската лига)
Балкани (Косово)/Линкълн Редс Имп (Гибралтар) - Шериф Тираспол (Молдова)/БАТЕ Борисов (Беларус)
Жалгирис (Литва)/Хекен (Швеция) - Хамрун Спартанс (Малта)/Ференцварош (Унгария)
Струга (Северна Македония)/Суифт Еспер (Люксембург) - Жрински (Босна и Херцеговина)/Брейдаблик (Исландия)
Фарул Констанца (Румъния)/Флора Талин (Естония) - Карабах (Азербайджан)/ХИК Хелзинки (Финландия)
Астана (Казахстан)/ЛУДОГОРЕЦ - Валмиера (Латвия)/Партизани (Албания)
Основен поток:
Апоел Беер Шева (Израел)/ЛЕВСКИ - Айнтрахт Франкфурт (Германия)
Дила Гори (Грузия)/АПОЕЛ (Кипър) - Гент (Белгия)/Погон Шчечин (Полша)
Лех Познан (Полша)/Спартак Търнава (Словакия) - Славия Прага (Чехия)/Днипро-1 (Украйна)
Сепси (Румъния)/Актобе (Казахстан) - Бодьо Глимт (Норвегия)/Пюник (Армения)
Тобол (Казахстан)/Дери Сити (Ирландия) - Виктория Пилзен (Чехия)/Гзира Юнайтед (Малта)
Хибърниън (Шотландия)/Люцерн (Швейцария) - Астън Вила (Англия)
Омония (Кипър)/Мидтиланд (Дания) - Легия Варшава (Полша)/Аустрия Виена (Австрия)
Лил (Франция) - Торшавн (Фарьорски острови)/Риека (Хърватия)
Олимпиакос (Гърция)/Генк (Белгия) - Адана Демирспор (Турция)/Осиек (Хърватия)
Фенербахче (Турция)/Марибор (Словения) - Твенте (Нидерландия)/Рига ФК (Латвия)
Арис Солун (Гърция)/Динамо Киев (Украйна) - Бешикташ (Турция)/Нефтчи (Азербайджан)
Санта Колома (Андора)/АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Арука (Португалия)/Бран (Норвегия)
Рапид Виена (Австрия)/Дебрецен (Унгария) - Фиорентина (Италия)
Розенборг (Норвегия)/Хартс (Шотландия) - Хайдук Сплит (Хърватия)/ПАОК (Гърция)
ФКСБ (Румъния)/Нордселанд (Дания) - Сабах (Азербайджан)/Партизан (Сърбия)
Осасуна (Испания) - Брюж (Белгия)/КА Акурейри (Исландия)
АЕК Ларнака (Кипър)/Макаби Тел Авив (Израел) - Целье (Словения)/Неман Гродно (Беларус)
* Първите мачове са на 24 август, а реваншите на 31 август. УЕФА си запазва правото да направи промени в програмата.
/ХБ/
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