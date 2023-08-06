Локомотив Пловдив спечели дербито с Левски от четвъртия кръг на футболното първенство

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Александър Томаш бе доволен след успеха на своя тим с 2:1 над Левски в дербито от четвъртия кръг на Първа лига. С успеха "черно-белите" се изравниха с Черно море на върха в класирането на шампионата.