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ОБНОВЕНА Монтана спечели гостуването си в Ловеч срещу Литекс от Втора лига

Асен Даскалов
Монтана спечели гостуването си в Ловеч срещу Литекс от Втора лига
Монтана спечели гостуването си в Ловеч срещу Литекс от Втора лига
снимка: БТА
София,  
05.08.2023 20:07 | ОБНОВЕНА 05.08.2023 21:30
 (БТА) 
Двубои от четвъртия кръг във Втора футболна лига:

Марек - Черноморец Балчик             1:0  
Спартак Плевен - Добруджа             3:0
Спортист Своге - Дунав Русе           0:1
Янтра - Марица Пловдив                4:1  
Литекс - Монтана                      0:1 

петък:
Бдин - Беласица                       1:0 
 
неделя:
Лудогорец II - Струмска слава

вторник:
ЦСКА 1948 II - Септември София
Черноморец Бургас - Спартак Варна

временно класиране:
 1. Марек                    4    3   1   0    4:0    10 точки
 2. Септември                3    3   0   0    6:2     9 
 3. Янтра 2019 (Габрово)     4    2   1   1    6:3     7
 4. Добруджа                 4    2   1   1    6:4     7
 5. Дунав (Русе)             4    2   1   1    5:4     7
 6. Монтана                  4    2   1   1    4:3     7   
 7. Спартак Варна            3    2   0   1    3:3     6 
 8. ЦСКА 1948 II             3    2   0   1    6:3     6 
 9. Марица (Пловдив)         4    2   0   2    7:9     6  
10. Литекс                   4    1   1   2    5:5     4  
11. Струмска слава           3    1   1   1    5:5     4
12. Черноморец (Бургас)      3    1   1   1    3:4     4
13. Беласица                 4    1   1   2    5:5     4  
14. Бдин                     4    1   1   2    2:3     4
15. Спартак Плевен           4    1   0   3    5:6     3
16. Спортист (Своге)         4    1   0   3    4:7     3  
17. Лудогорец II             3    0   1   2    3:5     1        
18. Черноморец (Балчик)      4    0   1   3    0:6     1

/ИК/

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