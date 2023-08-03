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Николай Костов определи група от 21 футболисти на домакинството на Левски срещу Шкупи

Кремена Младенова
Николай Костов определи група от 21 футболисти на домакинството на Левски срещу Шкупи
Николай Костов определи група от 21 футболисти на домакинството на Левски срещу Шкупи
снимка: БТА, архив
София,  
03.08.2023 14:05
 (БТА)

Група от 21 футболисти определи старши треньорът на Левски Николай Костов за реванша от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференции срещу ФК Шкупи от Република Северна Македония.

Двубоят на стадион „Виваком Арена – Георги Аспарухов“ предстои тази вечер от 20:00 часа.

Левски победи с 2:0 в първия двубой в Скопие.

Цялата група на „сините“:

Николай Михайлов, Пламен Андреев, Иван Андонов, Патрик-Габриел Галчев, Жереми Петрис, Келиан ван дер Каап, Хосе Кордоба, Вендерсон Цунами, Андриан Краев, Асен Митков, Асен Чандъров, Илиян Стефанов, Ивелин Попов, Асими Фадига, Джавад Ел Джемили, Кристиян Йовов, Марин Петков, Преслав Бачев, Роналдо, Уелтън, Рикардиньо.

/КМ/

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