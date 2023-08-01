Старозагорският футболен тим на Берое привлече аржентинския халф Франческо Селесте, съобщават от клуба. Футболистът е подписал своя договор днес и този след обед ще направи първа тренировка с новите си съотборници.

Франческо Даниел Селесте е на 29 години, роден е в Аржентина, но притежава и италиански паспорт. Играе като атакуващ халф. Селесте е юноша на Бока Хуниорс и подписва професионален договор с гранда през 2013-а. Халфът играе още в Фреамунде (Португалия), Килмеш (Аржентина), Потрос (Мексико), Сиракуза (Италия), Картахинес (Коста Рика), аржентинските Нуева Чикаго, Феникс и за последно в Атлетико Лос Андес.