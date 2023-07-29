Пирин и Ботев Пловдив завършиха наравно

Първенство на България по футбол, мач от третия кръг на efbet Лига между Пирин (Благоевград) и Ботев (Пловдив): Пирин (Благоевград) - Ботев (Пловдив) - 0:0 стадион: "Христо Ботев", Благоевградглавен съдия: Васимир Ел-Хатибжълти картони: Георги