Атанас Илиев донесе победата на Черно море над Хебър в efbet Лигата

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Валутен курс на БНБ 21.07.2023

За българите по света

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Институции и организации

Институции и организации

от петък ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) 3:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Стоян Стоичков 9, 2:0 Педриньо 22-дузпа, 3:0 Георги Русев 90+1

От 21:15 часа: Берое - Арда

В понеделник от 19:00 часа: Ботев (Враца) - Славия

От 21:15 часа: Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)

В неделя от 19:00 часа: Черно море - Хебър

Лудогорец - Етър 5:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Аслак фон Витри 18, 2:0 Доминик Янков 46, 4:0 Бърнард Текпетей 49 и 57, 5:0 Франко Русо 72 пропусната дузпа: Квадво Дуа (Лудогорец) - 53-а минута червен картон: Георги Ангелов (Етър) - 37-а минута

от събота: Ботев (Пловдив) - Левски 1:3 (0:0) голмайстори: 0:1 Рикардиньо 56-дузпа, 0:2 Джавад Ел Джемили 75, 1:2 Мартин Секулич 81, 1:3 Джавад Ел Джемили 86

От 21:15 часа: Берое - Арда

Утре от 19:00 часа: Ботев (Враца) - Славия

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