Подробно търсене

Атанас Илиев донесе победата на Черно море над Хебър в efbet Лигата

Христо Бонински
Атанас Илиев донесе победата на Черно море над Хебър в efbet Лигата
Атанас Илиев донесе победата на Черно море над Хебър в efbet Лигата
Снимка: БТА
Варна,  
23.07.2023 20:55
 (БТА)

Първа професионална лига, втори кръг

Черно море - Хебър 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Атанас Илиев 32

По-късно днес:
Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)

Утре от 19:00 часа:
Ботев (Враца) - Славия

От 21:15 часа:
Берое - Арда

от събота:
Ботев (Пловдив) - Левски 1:3 (0:0)
голмайстори: 0:1 Рикардиньо 56-дузпа, 0:2 Джавад Ел Джемили 75, 1:2 Мартин Секулич 81, 1:3 Джавад Ел Джемили 86

Лудогорец - Етър 5:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Аслак фон Витри 18, 2:0 Доминик Янков 46, 4:0 Бърнард Текпетей 49 и 57, 5:0 Франко Русо 72
пропусната дузпа: Квадво Дуа (Лудогорец) - 53-а минута
червен картон: Георги Ангелов (Етър) - 37-а минута

В неделя от 19:00 часа:
Черно море - Хебър

От 21:15 часа:
Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)

В понеделник от 19:00 часа:
Ботев (Враца) - Славия

От 21:15 часа:
Берое - Арда

от петък
ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Стоян Стоичков 9, 2:0 Педриньо 22-дузпа, 3:0 Георги Русев 90+1


ЦСКА-София - Крумовград 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Тобиас Хайнц 24

 

Класиране
1. ЦСКА 1948    2   0   0   5:1 6
2. Черно море   1   1   0   4:3 4
3. ЦСКА-София   1   1   0   1:0 4
4. Лудогорец    1   0   1   6:3 3
5. Левски       1   0   1   4:3 3
   Крумовград   1   0   1   3:2 3
7. Берое        1   0   0   2:1 3
8. Локо (Сф)    1   0   0   1:0 3
   Славия       1   0   0   1:0 3
10. Арда        0   1   0   3:3 1
11. Локо (Пд)   0   1   0   1:1 1
12. Хебър       0   1   1   0:1 1
13. Ботев (Пд)  0   1   1   2:4 1
14. Ботев (Вр)  0   0   1   0:1 0
15. Пирин       0   0   2   1:5 0
16. Етър        0   0   2   0:6 0

 

/ХБ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 22:17 на 23.07.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация