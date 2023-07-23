Атанас Илиев донесе победата на Черно море над Хебър в efbet Лигата

site.btaАтанас Илиев донесе победата на Черно море над Хебър в efbet Лигата
Първа професионална лига, втори кръг
Черно море - Хебър 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Атанас Илиев 32
По-късно днес:
Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)
Утре от 19:00 часа:
Ботев (Враца) - Славия
От 21:15 часа:
Берое - Арда
от събота:
Ботев (Пловдив) - Левски 1:3 (0:0)
голмайстори: 0:1 Рикардиньо 56-дузпа, 0:2 Джавад Ел Джемили 75, 1:2 Мартин Секулич 81, 1:3 Джавад Ел Джемили 86
Лудогорец - Етър 5:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Аслак фон Витри 18, 2:0 Доминик Янков 46, 4:0 Бърнард Текпетей 49 и 57, 5:0 Франко Русо 72
пропусната дузпа: Квадво Дуа (Лудогорец) - 53-а минута
червен картон: Георги Ангелов (Етър) - 37-а минута
В неделя от 19:00 часа:
Черно море - Хебър
От 21:15 часа:
Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)
В понеделник от 19:00 часа:
Ботев (Враца) - Славия
От 21:15 часа:
Берое - Арда
от петък
ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Стоян Стоичков 9, 2:0 Педриньо 22-дузпа, 3:0 Георги Русев 90+1
ЦСКА-София - Крумовград 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Тобиас Хайнц 24
Класиране 1. ЦСКА 1948 2 0 0 5:1 6 2. Черно море 1 1 0 4:3 4 3. ЦСКА-София 1 1 0 1:0 4 4. Лудогорец 1 0 1 6:3 3 5. Левски 1 0 1 4:3 3 Крумовград 1 0 1 3:2 3 7. Берое 1 0 0 2:1 3 8. Локо (Сф) 1 0 0 1:0 3 Славия 1 0 0 1:0 3 10. Арда 0 1 0 3:3 1 11. Локо (Пд) 0 1 0 1:1 1 12. Хебър 0 1 1 0:1 1 13. Ботев (Пд) 0 1 1 2:4 1 14. Ботев (Вр) 0 0 1 0:1 0 15. Пирин 0 0 2 1:5 0 16. Етър 0 0 2 0:6 0
/ХБ/
news.modal.header
news.modal.text