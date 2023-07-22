Левски победи Ботев в Пловдив с два гола на Джавад Ел Джемили

site.btaЛевски победи Ботев в Пловдив с два гола на Джавад Ел Джемили
Първа професионална лига, втори кръг
Ботев (Пловдив) - Левски 1:3 (0:0)
голмайстор: 0:1 Рикардиньо 56-дузпа, 0:2 Джавад Ел Джемили 75, 1:2 Мартин Секулич 81, 1:3 Джавад Ел Джемили 86
По-късно днес:
Лудогорец - Етър
В неделя от 19:00 часа:
Черно море - Хебър
От 21:15 часа:
Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)
В понеделник от 19:00 часа:
Ботев (Враца) - Славия
От 21:15 часа:
Берое - Арда
от петък
ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Стоян Стоичков 9, 2:0 Педриньо 22-дузпа, 3:0 Георги Русев 90+1
ЦСКА-София - Крумовград (1:0)
голмайстор: 1:0 Тобиас Хайнц 24
Класиране
1. ЦСКА 1948 2 0 0 5:1 6 2. ЦСКА-София 1 1 0 1:0 4 3. Левски 1 0 1 4:3 3 Крумовград 1 0 1 3:2 3 5. Берое 1 0 0 2:1 3 6. Локо (Сф) 1 0 0 1:0 3 Славия 1 0 0 1:0 3 8. Арда 0 1 0 3:3 1 Черно море 0 1 0 3:3 1 10. Локо (Пд) 0 1 0 1:1 1 11. Хебър 0 1 0 0:0 1 12. Ботев (Пд) 0 1 1 2:4 1 13. Ботев (Вр) 0 0 1 0:1 0 Етър 0 0 1 0:1 0 15. Лудогорец 0 0 1 1:3 0 16. Пирин 0 0 2 1:5 0
/ХБ/
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