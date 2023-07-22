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Левски победи Ботев в Пловдив с два гола на Джавад Ел Джемили

Христо Бонински
Левски победи Ботев в Пловдив с два гола на Джавад Ел Джемили
Левски победи Ботев в Пловдив с два гола на Джавад Ел Джемили
Снимка: БТА
Пловдив,  
22.07.2023 21:18
 (БТА)

Първа професионална лига, втори кръг

Ботев (Пловдив) - Левски 1:3 (0:0)
голмайстор: 0:1 Рикардиньо 56-дузпа, 0:2 Джавад Ел Джемили 75, 1:2 Мартин Секулич 81, 1:3 Джавад Ел Джемили 86

По-късно днес:
Лудогорец - Етър

В неделя от 19:00 часа:
Черно море - Хебър

От 21:15 часа:
Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)

В понеделник от 19:00 часа:
Ботев (Враца) - Славия

От 21:15 часа:
Берое - Арда

от петък
ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Стоян Стоичков 9, 2:0 Педриньо 22-дузпа, 3:0 Георги Русев 90+1


ЦСКА-София - Крумовград   (1:0)
голмайстор: 1:0 Тобиас Хайнц 24


Класиране

1. ЦСКА 1948    2   0   0   5:1 6
2. ЦСКА-София   1   1   0   1:0 4
3. Левски       1   0   1   4:3 3
   Крумовград   1   0   1   3:2 3
5. Берое        1   0   0   2:1 3
6. Локо (Сф)    1   0   0   1:0 3
   Славия       1   0   0   1:0 3
8. Арда         0   1   0   3:3 1
   Черно море   0   1   0   3:3 1
10. Локо (Пд)   0   1   0   1:1 1
11. Хебър       0   1   0   0:0 1
12. Ботев (Пд)  0   1   1   2:4 1
13. Ботев (Вр)  0   0   1   0:1 0
    Етър        0   0   1   0:1 0
15. Лудогорец   0   0   1   1:3 0
16. Пирин       0   0   2   1:5 0

 

/ХБ/

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