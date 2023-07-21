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ЦСКА-София победи минимално новака Крумовград в efbet Лигата

Христо Бонински
ЦСКА-София победи минимално новака Крумовград в efbet Лигата
ЦСКА-София победи минимално новака Крумовград в efbet Лигата
Снимка: Фейсбук на ЦСКА-София
София,  
21.07.2023 23:10
 (БТА)

Първа професионална лига, втори кръг

ЦСКА-София - Крумовград   (1:0)
голмайстор: 1:0 Тобиас Хайнц 24

ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Стоян Стоичков 9, 2:0 Педриньо 22-дузпа, 3:0 Георги Русев 90+1

Утре от 19:15 часа:
Ботев (Пловдив) - Левски

От 21:30 часа:
Лудогорец - Етър

В неделя от 19:00 часа:
Черно море - Хебър

От 21:15 часа:
Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)

В понеделник от 19:00 часа:
Ботев (Враца) - Славия

От 21:15 часа:
Берое - Арда

Класиране

1. ЦСКА 1948    2   0   0   5:1 6
2. ЦСКА-София   1   1   0   1:0 4
3. Крумовград   1   0   1   3:2 3
4. Берое        1   0   0   2:1 3
5. Локо (Сф)    1   0   0   1:0 3
   Славия       1   0   0   1:0 3
7. Арда         0   1   0   3:3 1
   Черно море   0   1   0   3:3 1
9. Ботев (Пд)   0   1   0   1:1 1
   Локо (Пд)    0   1   0   1:1 1
11. Хебър       0   1   0   0:0 1
12. Левски      0   0   1   1:2 0
13. Ботев (Вр)  0   0   1   0:1 0
    Етър        0   0   1   0:1 0
15. Лудогорец   0   0   1   1:3 0
16. Пирин       0   0   2   1:5 0

/ХБ/

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