Радослав Гидженов получи дербито на 2-ия кръг във Втора лига между Спортист (Своге) и Спартак (Варна)

Първенство на България по футбол, съдийски назначения - 2-ри кръг на Втора лига:

20 юли 2023 г., четвъртък, 18:30 ч.

ОФК Янтра 2019 (Габрово) - ОФК Беласица (Петрич)

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Милко Петков Николов



22 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.

ОФК Спартак Пл - Дунав Русе

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Йосиф Петров Ронков



22 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.

ЦСКА 1948 II - ПФК Марица (Пловдив)

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Цветан Георгиев Георгиев



22 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.

Спортист 2009 (Своге) - Спартак 1918 (Варна)

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

СН: Владимир Йорданов Владимиров



22 юли 2023 г., събота, 19:30 ч.

ФК Черноморец Балчик - ФК Струмска слава (Радомир)

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Радослав Тодоров Станев



22 юли 2023 г., събота, 19:30 ч.

ФК Литекс Ловеч - ПФК Добруджа 1919 (Добрич)

ГС: Васил Петров Минев АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Тихомир Георгиев Боболов



23 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.

Лудогорец II (Разград) - ПФК Септември Сф

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

СН: Красимир Иванов Василев



23 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.

ФК Марек 1915 - ПФК Монтана

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Антон Янков Терзиев



23 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.

Черноморец 1919 (Бургас) – ОФК Бдин 1923 (Видин)

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Иво Величков Боев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.