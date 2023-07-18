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Радослав Гидженов получи дербито на 2-ия кръг във Втора лига между Спортист (Своге) и Спартак (Варна)

Атанас Василев
Радослав Гидженов получи дербито на 2-ия кръг във Втора лига между Спортист (Своге) и Спартак (Варна)
Радослав Гидженов получи дербито на 2-ия кръг във Втора лига между Спортист (Своге) и Спартак (Варна)
снимка: БТА
София,  
18.07.2023 18:18
 (БТА)

Първенство на България по футбол, съдийски назначения - 2-ри кръг на Втора лига:
20 юли 2023 г., четвъртък, 18:30 ч.
ОФК Янтра 2019 (Габрово) - ОФК Беласица (Петрич)
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Станислав Лазаров Станев    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Милко Петков Николов     
 
22 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ОФК Спартак Пл - Дунав Русе
ГС:    Кристиян Младенов Тодоров    АС1:    Мирослав Николаев Симеонов    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                
СН:    Йосиф Петров Ронков     
 
22 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Марица (Пловдив)
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Теодор Пешев Петров    АС2:    Николай Иванов Михайлов
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
22 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
Спортист 2009 (Своге) - Спартак 1918 (Варна)
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Цветан Гошов Горанов
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев                
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
22 юли 2023 г., събота, 19:30 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Струмска слава (Радомир)
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Венцислав Бориславов Банчев    АС2:    Михаел Николаев Денчев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев                
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
22 юли 2023 г., събота, 19:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Добруджа 1919 (Добрич)
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Марио Георгиев Данаилов    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
23 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.
Лудогорец II (Разград) - ПФК Септември Сф
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
23 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.
ФК Марек 1915 - ПФК Монтана
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
23 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.
Черноморец 1919 (Бургас) – ОФК Бдин 1923 (Видин)
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                
СН:    Иво Величков Боев     
 СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

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Към 19:04 на 18.07.2023 Новините от днес

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