Радослав Гидженов получи дербито на 2-ия кръг във Втора лига между Спортист (Своге) и Спартак (Варна)

site.btaРадослав Гидженов получи дербито на 2-ия кръг във Втора лига между Спортист (Своге) и Спартак (Варна)
Първенство на България по футбол, съдийски назначения - 2-ри кръг на Втора лига:
20 юли 2023 г., четвъртък, 18:30 ч.
ОФК Янтра 2019 (Габрово) - ОФК Беласица (Петрич)
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Милко Петков Николов
22 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ОФК Спартак Пл - Дунав Русе
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Йосиф Петров Ронков
22 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Марица (Пловдив)
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Цветан Георгиев Георгиев
22 юли 2023 г., събота, 18:30 ч.
Спортист 2009 (Своге) - Спартак 1918 (Варна)
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Владимир Йорданов Владимиров
22 юли 2023 г., събота, 19:30 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Струмска слава (Радомир)
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Радослав Тодоров Станев
22 юли 2023 г., събота, 19:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Добруджа 1919 (Добрич)
ГС: Васил Петров Минев АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Тихомир Георгиев Боболов
23 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.
Лудогорец II (Разград) - ПФК Септември Сф
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Красимир Иванов Василев
23 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.
ФК Марек 1915 - ПФК Монтана
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Антон Янков Терзиев
23 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.
Черноморец 1919 (Бургас) – ОФК Бдин 1923 (Видин)
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Иво Величков Боев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/АВ/
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