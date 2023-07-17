Класиране при голмайсторите след първия кръг в шампионата по футбол

site.btaКласиране при голмайсторите след първия кръг в шампионата по футбол
Класиране при голмайсторите след първия кръг в Първа лига: 2 гола Вини Трибуле (Берое) Матуес Машадо (Черно море) 1 гол Радослав Цонев (Арда) Преслав Боруков (Арда) Абубакар Тунгара (Арда) Мартин Секулич (Ботев Пловдив) Божидар Кацаров (Крумовград) Александър Колев (Крумовград) Мартин Сораков (Крумовград) Рикардиньо (Левски) Пиер Зебли (Локомотив Пловдив) Димитър Митков (Локомотив София) Доминик Янков (Лудогорец) Даниил Кондраков (Пирин) Галин Иванов (Славия) Педриньо (ЦСКА 1948) Елитон (ЦСКА 1948) Атанас Илиев (Черно море)
/ГК/
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