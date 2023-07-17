Славия победи във Велико Търново с гол на Галин Иванов

Първенство на България по футбол, срещи от първия кръг на Първа лига: Локомотив (София) - Ботев (Враца) - 1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Димитър Митков 58 Етър (Велико Търново) - Славия - 0:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Галин Иванов 43 от неделя: Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Мартин Секулич 14-дузпа, 1:1 Пиер Зебли 76 Хебър (Пазарджик) - ЦСКА-София - 0:0 от събота: Левски - ЦСКА 1948 - 1:2 (1:1) голмайстори: 1:0 Рикардиньо 32, 1:1 Педриньо 41-дузпа, 1:2 Елитон 80 Арда (Кърджали) - Черно море (Варна) - 3:3 (0:1) голмайстори: 0:1 Матеус Машадо 43, 1:1 Радослав Цонев 52-дузпа, 2:1 Преслав Боруков 62, 2:2 Матеус Машадо 64, 2:3 Атанас Илиев 79-дузпа, 3:3 Абубакар Тунгара 83-дузпа от петък: Пирин (Благоевград) - Берое (Стара Загора) - 1:2 (1:1) голмайстори: 1:0 Даниил Кондраков 22, 1:1 Вини Трибуле 45+3, 1:2 Вини Трибуле 50 Крумовград - Лудогорец - 3:1 (2:1) голмайстори: 1:0 Божидар Кацаров 6, 2:0 Александър Колев 17, 2:1 Доминик Янков 39, 3:1 Мартин Сораков 68