Карлос Алкарас е новият шампион на "Уимбълдън"

site.btaКарлос Алкарас е новият шампион на "Уимбълдън"
Всички шампиони при мъжете на турнира от Големия шлем "Уимбълдън" в модерната история на тениса след 1968 година:
1968 - Род Лейвър (Австралия)
1969 - Род Лейвър (Австралия)
1970 - Джон Нюкам (Австралия)
1971 - Джон Нюкам (Австралия)
1972 - Стан Смит (САЩ)
1973 - Ян Кодеш (Чехословакия)
1974 - Джими Конърс (САЩ)
1975 - Артър Аш (САЩ)
1976 - Бьорн Борг (Швеция)
1977 - Бьорн Борг (Швеция)
1978 - Бьорн Борг (Швеция)
1979 - Бьорн Борг (Швеция)
1980 - Бьорн Борг (Швеция)
1981 - Джон Макенроу (САЩ)
1982 - Джими Конърс (САЩ)
1983 - Джон Макенроу (САЩ)
1984 - Джон Макенроу (САЩ)
1985 - Борис Бекер (Германия)
1986 - Борис Бекер (Германия)
1987 - Пат Кеш (Австралия)
1988 - Стефан Едберг (Швеция)
1989 - Борис Бекер (Германия)
1990 - Стефан Едберг (Швеция)
1991 - Михаел Щих (Германия)
1992 - Андре Агаси (САЩ)
1993 - Пийт Сампрас (САЩ)
1994 - Пийт Сампрас (САЩ)
1995 - Пийт Сампрас (САЩ)
1996 - Рихард Крайчек (Холандия)
1997 - Пийт Сампрас (САЩ)
1998 - Пийт Сампрас (САЩ)
1999 - Пийт Сампрас (САЩ)
2000 - Пийт Сампрас (САЩ)
2001 - Горан Иванишевич (Хърватия)
2002 - Лейтън Хюит (Австралия)
2003 - Роджър Федерер (Швейцария)
2004 - Роджър Федерер (Швейцария)
2005 - Роджър Федерер (Швейцария)
2006 - Роджър Федерер (Швейцария)
2007 - Роджър Федерер (Швейцария)
2008 - Рафаел Надал (Испания)
2009 - Роджър Федерер (Швейцария)
2010 - Рафаел Надал (Испания)
2011 - Новак Джокович (Сърбия)
2012 - Роджър Федерер (Швейцария)
2013 - Анди Мъри (Великобритания)
2014 - Новак Джокович (Сърбия)
2015 - Новак Джокович (Сърбия)
2016 - Анди Мъри (Великобритания)
2017 - Роджър Федерер (Швейцария)
2018 - Новак Джокович (Сърбия)
2019 - Новак Джокович (Сърбия)
2020 - Турнирът на се състоя заради пандемията от коронавирус
2021 - Новак Джокович (Сърбия)
2022 - Новак Джокович (Сърбия)
2023 - Карлос Алкарас (Испания)
/ИК/
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