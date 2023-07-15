Локомотив София привлече европейски шампион с Португалия

Локомотив София обяви официално шестото си ново лято попълнение. Това е полузащитникът Диого Тейшейра, който е подписал контракт за срок от две години. Тейшейра е европейски шампион до 19 години с Португалия.

„Добре дошъл, Диого Тешейра!

Приветстваме шестото си ново попълнение до момента в лятната селекция. Това е вътрешният полузащитник Диого Тешейра, който идва от Монталегре.

24-годишният футболист е европейски шампион до 19 години с националния отбор на Португалия.

Договорът му е за срок от 2️ години“, съобщиха от клуба.