Локомотив София привлече европейски шампион с Португалия

site.btaЛокомотив София привлече европейски шампион с Португалия
Локомотив София обяви официално шестото си ново лято попълнение. Това е полузащитникът Диого Тейшейра, който е подписал контракт за срок от две години. Тейшейра е европейски шампион до 19 години с Португалия.
„Добре дошъл, Диого Тешейра!
Приветстваме шестото си ново попълнение до момента в лятната селекция. Това е вътрешният полузащитник Диого Тешейра, който идва от Монталегре.
24-годишният футболист е европейски шампион до 19 години с националния отбор на Португалия.
Договорът му е за срок от 2️ години“, съобщиха от клуба.
/БД/
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