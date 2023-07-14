Борнемут привлече халф от Лион

Английският футболен клуб Борнемут привлече френския халф Ромен Февр от Олимпик Лион, обявиха и двата отбора в официалния изявления в четвъртък вечер. 24-годишният играч е подписал "дългосрочен договор", но ще остане за една година под наем в Лига 1 с екипа на Лориен.

Според информации от клубовете, Лион се е разделил с халфа срещу 15 милиона евро и 10% от бъдеща продажба.

Февр, който навърши 25 години в петък, се присъедини към Лион през януари 2022 с трансфер от Брест. Преди това той изкара три години предимно в резервния отбор Монако, а в последния половин сезон бе преотстъпен на Лориен, с който ще играе през 2023/2024.