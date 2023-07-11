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ОБНОВЕНА Олимпия Любляна спечели първия мач срещу Валмиера за определяне на следващия съперник на Лудогорец или Балкани, резултати

Кремена Младенова
Олимпия Любляна спечели първия мач срещу Валмиера за определяне на следващия съперник на Лудогорец или Балкани, резултати
Олимпия Любляна спечели първия мач срещу Валмиера за определяне на следващия съперник на Лудогорец или Балкани, резултати
Карабах (Азербайджан) /снимка: АП
Любляна,  
11.07.2023 20:58 | ОБНОВЕНА 11.07.2023 23:53
 (БТА)

Резултати от първите мачове в първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол:

Урарту (Армения) - Зрински (Босна и Херцеговина) - 0:1
Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Карабах (Азербайджан) - 1:2
Жалгирис (Литва) - Струга (Северна Македония) - 0:0

Ракув (Полша) - Флора (Естония) - 1:0
Олимпия Любляна (Словения) - Валмиера (Латвия) - 2:1

Балкани (Косово) - Лудогорец (България) - 2:0
Хамрун (Малта) - Макаби Хайфа (Израел) - 0:4
Партизани (Албания) - БАТЕ Борисов (Беларус) -1:1
Клаксвик (Фарьорски острови) - Ференцварош (Унгария) - 0:0
Шамрок Роувърс (Република Ирландия) - Брейдаблик (Исландия) - 0:1

утре (12 юли):
Астана (Казахстан) - Динамо Тбилиси (Грузия)
ХИК Хелзинки (Финландия) - Ларн (Северна Ирландия)
Хекен (Швеция) - ТНС (Уелс)
Фарул Констанца (Румъния) - Шериф Тираспол (Молдова)
Слован Братислава (Словакия) - Суифт Есперанж (Люксембург)

/КМ/

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