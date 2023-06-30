Мартин Сораков остава в Крумовград

Новакът в efbet Лига Крумовград съобщи, че нападателят Мартин Сораков ще остане в клуба и през новия сезон.

19-годишният Сораков бе преотстъпен от Славия, а двата клуба са постигнали споразумение наемът му да бъде удължен с още 12 месеца.

През миналия сезон Сораков записа 16 мача във Втора лига, в които вкара седем гола и бе с важна заслуга за първото в историята на Крумовград класиране за елита на българския футбол.