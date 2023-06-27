Шест нови съдии влизат в ранглистата на ръководещите в Първа лига за новия сезон, която е увеличена до 26; Георги Кабаков остава номер 1

Ранглистата на ръководещите съдии за новия сезон 2023/24 в Първа професионална лига ще бъде от 26 човека, като шест от тях са напълно нови лица. Опитният Станислав Тодоров от Шумен навършва пределна възраст според новите изисквания и ще получава назначения до края на календарната година.

Номер 1 в ранглистата остава Георги Кабаков, който е и най-високо котираният български арбитър във ФИФА. Волен Чинков вече е номер 2 след свалянето на Ивайло Стоянов като международен ВАР-арбитър и ръководещ у нас. Номер 3 е Никола Попов, следват Драгомир Драганов (номер 4), Георги Давидов (номер 5) и най-младият международен рефер Радослав Гидженов.

През изминалия сезон 22-а съдии получаваха мачовете в efbet Лига. Сега са с 4 повече, а до бройката 26 се стига след изваждането на двама и включването на нови шест. В сравнение с миналата година във Втора лига са свалени Димо Димов от Сливен, който се прочу с мача Арда – Славия през есента. Димов тогава беше главен видеоасистент рефер (ВАР) и насочи съдията Ивайло Стоянов да отмени дузпа за гостите. Другият деноминиран е Димитър Димитров от София, който ще ръководи във второто ниво. Новите лица в елита са Васил Минев, Венцислав Митрев и Стоян Арсов от София, както и Петър Кузев (Габрово), Мартин Великов (Варна) и Михаел Павлов (Велико Търново).

Увеличена като бройка е и ранглистата на ръководещите във Втора лига. Тя е набъбнала от 25 на 30 арбитри, като има и още една жена – прогресиращата Кристина Георгиева, която се събира с Християна Гутева. Двете са и международни съдийки при дамите.



Ранглиста на съдиите - ръководещи в Първа лига (след имената на реферите

е посочено дали са от международна категория и от коя градска колегия идват): 1. Георги Кабаков FIFA Пловдив 2. Волен Чинков FIFA София 3. Никола Попов FIFA София 4. Драгомир Драганов FIFA Варна 5. Георги Давидов FIFA Велико Търново 6. Радослав Гидженов FIFA Пловдив 7. Ивайло Стоянов FIFA VAR Петрич 8. Георги Димитров FIFA VAR София 9. Васимир Ел-Хатиб FIFA VAR София 10. Валентин Железов Бургас 11. Георги Юл. Иванов София 12. Станимир Тренчев София 13. Владимир Вълков Пловдив 14. Георги Гинчев Велико Търново 15. Ивелин Занев Русе 16. Иво Андреев София 17. Ивайло Ненков София 18. Красен Георгиев Варна 19. Кристиян Колев Пловдив 20. Петър Кузев Габрово 21. Васил Минев София 22. Стоян Арсов София 23. Венцислав Митрев София 24. Мартин Великов Варна 25. Михаел Павлов Велико Търново 26. Станислав Тодоров (до 31.12.2023 г.) Шумен Ранглиста "Ръководещи съдии във Втора лига - 2023/24" 1. Мустафа Шефкет Кърджали 2. Димитър Буров София 3. Иван Иванов FIFA F AR София 4. Красимир Кръстев Шумен 5. Любослав Любомиров София 6. Стилиян Колев Велико Търново 7. Мариян Гребенчарски София 8. Мартин Марков София 9. Георги Ив. Иванов Пловдив 10. Стефан Гурков Сливен 11. Станимир Тодоров Габрово 12. Геро Писков София 13. Борис Попов Русе 14. Християна Гутева FIFA W AR София 15. Кристиян Тодоров Варна 16. Денислав Сталев Пловдив 17. Вилиян Видинов София 18. Димитър Димитров София 19. Димо Димов Сливен 20. Любомир Вушовски София 21. Георги Спасов София 22. Антонио Антов Кюстендил 23. Валентин Стефанов София 24. Светослав Лазаров Бургас 25. Тодор Киров Варна 26. Владимир Кирилов Плевен 27. Георги Стоянов Пловдив 28. Александър Вангелов София 29. Иво Исаев София 30. Кристина Георгиева FIFA W AR София





Ранглиста: Асистент-съдии в Първа лига, Сезон 2023/24

Георги Тодоров (FIFA AR - София), Диян Вълков (FIFA AR - Варна), Мартин Венев (FIFA AR - София), Иво Колев (FIFA AR - София), Мартин Маргаритов (FIFA AR - Пловдив), Георги Дойнов (FIFA AR - Велико Търново), Дениз Соколов (FIFA AR - София), Мирослав Максимов (FIFA AR - Сандански), Петър Митрев (FIFA AR - София), Христо Хаджийски (FIFA AR - Варна), Владимир Велев (София), Георги Минев (София), Георги Стамболджиев (Пловдив), Даниел Ников (Габрово), Димитър Добромиров (София), Димитър Русев (София), Димо Вълчев (Варна), Драгомир Милев (София), Илиян Капарашев (Велико Търново), Йордан Петров (Пловдив), Костадин Тановчев (Благоевград), Красимир Атанасов (Варна), Красимир Миланов (София), Мартин Ангелов (София), Милен Арабаджиев (Велико Търново), Мирослав Желев (Бургас), Никифор Велков (Севлиево), Павлин Михайлов (София), Станимир Илков (Бургас), Станислав Станев (София), Мартин Мачев (Плевен), Светослав Стойчев (Шумен), Светослав Енчев (Пловдив), Николай Попниколов (Благоевград), Мирослав Симеонов (Варна), Тодор Вуков (Самоков), Васил Шавов (Бургас), Владимир Ташков (FIFA BS R - Русе), Иван Копчев (Пловдив), Дарин Иванов (София), Александър Апостолов (Велико Търново), Живко Петров (Варна), Марио Данаилов (Дупница)



Ранглиста: Асистент-съдии във Втора лига, сезон 2023/24

Асен Крумов (София), Венцислав Банчев (Ловеч), Теодор Петров (Силистра), Цветан Горанов (Пловдив), Владимир Хубенов (Кърджали), Георги Великов (София), Марин Бонев (София), Николай Михайлов (Монтана), Станимир Трифонов (Сливен), Стоян Стоянов (Кюстендил), Виктор Андриянов (София), Радослав Вутов (Своге), Иван Радославов (София), Кристиян Минков (Велико Търново), Желязко Пилатов (Пловдив), Богомил Димитров (Варна), Михаел Денчев (Габрово), Павлета Рашкова (FIFA W AR - София), Димитър Мекушин (София), Месут Ахмедов (Пловдив), Венелин Иванов (Сандански), Васил Байрактарски (Кюстендил), Димо Стоянов (Бургас), Владимир Йорданов (Варна), Павлин Петков (Велико Търново), Радостин Бодуров (София), Петър Михов (Габрово), Атанас Пилатов (Пловдив), Ангел Станчев (Пазарджик), Мартин Михайлов (София)