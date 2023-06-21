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Нападателят Бриан Ласме ще подпише договор с Шалке 04 за четири години

Христо Бонински
Нападателят Бриан Ласме ще подпише договор с Шалке 04 за четири години
Нападателят Бриан Ласме ще подпише договор с Шалке 04 за четири години
Снимка: АП
Гелзенкирхен,  
21.06.2023 12:52
 (БТА)

Френският нападател на Арминия Билефелд Бриан Ласме ще подпише договор с Шалке 04 за четири години, съобщи вестник "Екип".

24-годишният Ласме пристигна преди две години в Арминия Билефелд от Сошо. Договорът му е уреден от агента му, който представляво още Люка Тузар от Херта Берлин и Максенс Лакроа от Волфсбург.

Интерес към Бриан Ласме са имало още от Щутгарт, Хамбургер и полския шампион Раков. През миналия сезон той вкарва 7 гола и дава 3 асистенции за арминия Билефелд във Втора Бундеслига.

/ХБ/

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