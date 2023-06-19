Ромелу Лукаку е категоричен, че ще продължи кариерата си в европейския футбол

Нападателят Ромелу Лукаку е категоричен в решението си да продължи професионалната си кариера в Европа. Още през миналата седмица стана ясно, че 30-годишният белгиец e отхвърлил оферта от клуб от Саудитска Арабия.

Лукаку оценява интереса към него, но не е готов да се раздели с европейския футбол, пише популярният италиански спортен журналист Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Желанието на нападателя е да остане в Интер, където игра под наем през изминалия сезон, но грандът от Милано все още не е постигнал споразумение с английския Челси, с който Ромелу Лукаку има действащ договор.