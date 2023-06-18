ЦСКА 1948 привлече бразилски халф

ЦСКА 1948 е постигнал договорка за привличането на бразилския халф – Талис от португалския Лейшоеш. Това става ясно от публикация във Фейсбук на финансовия благодетел на клуба Цветомир Найденов, който написа под нея "Успех, Професоре!".

27-годишният футболист има 28 мача във втория ешелон на Поругалия през миналия сезон, като реализира осем попадения. Освен това е играл за Оливейрензе, а в родината си е защитавал цветовете на Коимбра, Боа Еспорте, Деспортива и Атлетико Минейро.