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ЦСКА 1948 привлече бразилски халф

Боян Денчев
ЦСКА 1948 привлече бразилски халф
ЦСКА 1948 привлече бразилски халф
София,  
18.06.2023 09:54
 (БТА)

ЦСКА 1948 е постигнал договорка за привличането на бразилския халф – Талис от португалския Лейшоеш. Това става ясно от публикация във Фейсбук на финансовия благодетел на клуба Цветомир Найденов, който написа под нея "Успех, Професоре!".

27-годишният футболист има 28 мача във втория ешелон на Поругалия през миналия сезон, като реализира осем попадения. Освен това е играл за Оливейрензе, а в родината си е защитавал цветовете на Коимбра, Боа Еспорте, Деспортива и Атлетико Минейро.

/БД/

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