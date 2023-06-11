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Рома привлече алжирски национал

Ивайло Георгиев
Рома привлече алжирски национал
Рома привлече алжирски национал
Снимка: AS Roma
Рим,  
11.06.2023 18:57
 (БТА)

Италианският футболен клуб Рома привлече алжирския национал Усем Ауар от френския Олимпик Лион с договор до лятото на 2028.

"Щастлив съм, че подписах с Рома, защото това е велик клуб с богата история", каза 24-годишният футболист, цитиран на официалния уебсайт на новия си отбор.

"За мен Рома е правилният проект, тъй като отборът разполага с качествени футболисти и уникални фенове. Вече съм част от джалоросите и съм готов да играя"

/АВ/

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