Рома привлече алжирски национал

Италианският футболен клуб Рома привлече алжирския национал Усем Ауар от френския Олимпик Лион с договор до лятото на 2028.

"Щастлив съм, че подписах с Рома, защото това е велик клуб с богата история", каза 24-годишният футболист, цитиран на официалния уебсайт на новия си отбор.

"За мен Рома е правилният проект, тъй като отборът разполага с качествени футболисти и уникални фенове. Вече съм част от джалоросите и съм готов да играя"