Сити спечели 15-ия трофей за Англия в Шампионската лига, Испания остава начело в класацията с четири повече

Класиране сред клубовете и държавите по победи в турнира за купата на европейските клубни шампиони по футбол и в Шампионската лига след сезон 2019/2020: Титли по клубове: 1. Реал Мадрид (Испания) - 14 (1956, 1957, 1958, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022) 2. Милан (Италия) - 7 (1962, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007) 3. Ливърпул (Англия) - 6 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019) Байерн Мюнхен (Германия) - 6 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020) 5. Барселона (Испания) - 5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015) 6. Аякс (Нидерландия) - 4 (1971, 1972, 1973, 1995) 7. Манчестър Юнайтед (Англия) - 3 (1968, 1999, 2008) Интер (Италия) - 3 (1964, 1965, 2010) 9. Челси (Англия) - 2 (2012, 2021) Бенфика (Португалия) - 2 (1961, 1962) Нотингам Форест (Англия) - 2 (1979, 1980) Ювентус (Италия) - 2 (1985, 1996) Порто (Португалия) - 2 (1987, 2004) 13. Селтик (Шотландия) - 1 (1967) Хамбургер ШФ (Германия) - 1 (1983) Стяуа Букурещ (Румъния) - 1 (1986) Олимпик Марсилия (Франция) - 1 (1993) Фейенорд (Нидерландия) - 1 (1970) Астън Вила (Англия) - 1 (1982) ПСВ Айндховен (Нидерландия) - 1 (1988) Цървена звезда (Сърбия) - 1 (1991) Борусия Дортмунд (Германия) - 1 (1997) Манчестър Сити (Англия) - 1 (2023) Титли по държави: 1. Испания - 19 2. Англия - 15 3. Италия - 12 4. Германия - 7 Нидерландия - 6 6. Португалия - 4 7. Франция - 1 Румъния - 1 Шотландия - 1 Сърбия - 1